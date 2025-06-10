Церковный праздник 11 июня / © Unsplash

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Завтра, 11 июня, в православном календаре день памяти святых апостолов Вартоломея и Варнавы. Вартоломей был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Его имя означает “сын Толмея” — намекающий на семейное происхождение.

Его духовный путь связывают с длительным миссионерством в отдаленных землях — от Индии и Армении до Персии и Эфиопии. Там, среди неведомых народов и жестоких испытаний, апостол не только распространял Евангелие, но и своим самопожертвованием закладывал основы христианской веры.

По преданию, ради проповеди Христова учения Вартоломей испытал жесточайшие мучения — его живьем распяли и сняли с тела кожу.

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Варнава еще одна яркая фигура, апостол из 70-ти, известен как ”сын утехи” — имя, подчеркивающее его роль как поощрителя и поддержки для общины верующих.

Происходил из Кипра, был левитом по происхождению, и был известен своей щедростью: продав собственное имущество, он пожертвовал деньги для нужд нуждающихся христиан.

Варнава сыграл решающую роль в принятии апостола Павла в среду учеников Христа. Именно он, доверяя Божьему призванию Павла, поддержал его, помогая начать широкую миссионерскую деятельность.

Вместе с Павлом Варнава отправился в первое масштабное миссионерское путешествие, проповедуя Кипр и Азию. Они сумели основать многочисленные общины, укрепить веру и распространить христианство далеко за пределы Иудеи.

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Однако между апостолами возник спор — Варнава настаивал на сопровождении молодого Марка, а Павел — нет. Поэтому их путь разошелся: Варнава вернулся на Кипр, продолжая там свою миссию.

Согласно церковному преданию, Варнава принял мученическую смерть, погибнув от камней в руках язычников за свою преданность Христу и жертвенное служение.

Приметы 11 июня

Народные приметы 11 июня / © unsplash.com

Много росы в этот день будет богатый урожай.

Закат яркий — к теплой погоде.

Погода ясная и спокойная — ждите теплого и урожайного лета.

Что завтра нельзя делать

Согласно верованиям наших предков, в этот день супругам строго не рекомендуется ссориться — иначе можно “напугать” свое счастье и разрушить гармонию в семье. Не стоит ни одалживать, ни давать деньги в долг, потому что весь следующий год придется жить в финансовых затруднениях.

Что можно делать завтра

В праздник апостолов Варфоломея и Варнавы важно уладить все ссоры и оскорбления — лично извинитесь перед теми, с кем были в ссоре. Такой шаг открывает путь к благодати и приносит гармонию в жизнь. Кроме того, этот день благоприятен для генеральной уборки в доме: освобождая пространство от лишнего и мусора, можно открыть двери для удачи и материального благополучия.

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