11 марта — какой церковный праздник, почему в этот день лучше не работать в земле

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 11 марта, в православном календаре день памяти святого Софрония, патриарха Иерусалимского. Софроний родился в Палестине, вероятно, около 560 в богатой христианской семье. За его жизнью можно проследить, как он стремился к духовному совершенствованию. Он получил классическое образование, знал греческий язык и литературу, а также был осведомлен о философии и богословии.

Затем Софроний отправился в Египет, где вступил в монастырь и посвятил себя молитве и медитациям. Он также путешествовал по разным святыням, в частности в Константинополе и других городах Византийской империи, чтобы получить больше знаний и опыта в духовной жизни.

Во время пребывания в Сирии Софроний встретил великого богослова Иоанна Дамаскина, и они стали тесно сотрудничать. Иоанн Дамаскин был одним из ведущих теологов того времени и часто общался с Софронием на тему христианской веры.

634 Софроний стал патриархом Иерусалимским. Его деятельность на этом посту пришлась на очень трудный период для Палестины, поскольку в 638 году арабские войска под руководством халифа Омара захватили Иерусалим. Софроний стал свидетелем этого важного события, и по легенде он лично встретил арабского халифа Омару в городе, передав ему город и пытаясь договориться о гарантиях безопасности для христиан и святынь.

После захвата Иерусалима арабами Софроний продолжал служить своей пастве, отстаивая права христиан и сохраняя мир в сложный период. Он был известен своим глубоким богословием и стал одним из великих христианских учителей. Святой Софроний умер в 638 году. Его святость и мудрость продолжают быть важными для христиан по сей день.

Приметы 11 марта

Народные приметы 11 марта / Фото: Unsplash

Светит солнце и небо ясно, это предвестие того, что весна будет теплой и сухой.

Идет снег или дождь, считалось, что весна будет дождливая или со многими снегопадами.

Небо затянуто облаками, свидетельствуя о том, что весна будет холодной и затяжной.

Что завтра нельзя делать

В некоторых украинских регионах считалось, что 11 марта нельзя начинать тяжелую физическую работу на земле, в том числе пахать или сажать, поскольку это может принести несчастье или неурожай. Это связано с верованиями, что этот день относится к праздничным и постным периодам, когда земля должна отдыхать.

Что можно делать завтра

Поскольку празднуется день святого Софрония, в церквях совершаются богослужения в честь святого, а для верующих этот день также время для молитвы и духовного очищения, что связано с периодом Великого поста. Люди часто посещают церковь, прося благословения для работы на земле и для себя.

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