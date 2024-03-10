11 марта — какой церковный праздник, зачем подбрасывать кошелек, услышав пение кукушки

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 11 марта, в православном календаре день памяти святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. Он родился в Дамаске в 560 году. Был монахом, теологом и патриархом Иерусалимским с 634 по 638 год. Святой Софроний известен своим образованием и глубоким пониманием веры.

Софроний получил хорошее образование и отличался благочестием. Он посещал святые места и монастыри в Святой земле. Там он познакомился с аскетами и духовными учителями, в частности, с Иваном Мосхом, который стал его духовным учителем. 634 Софроний был избран патриархом Иерусалимским. Он созвал епископов на Синод, осудивший ложь монотелитов.

Во время мусульманского завоевания Леванта он руководил обороной Иерусалима (636–637), но город был сдан халифу Умару. Он получил от Умара договор защиты зимы, что гарантировало свободу вероисповедания христианам, евреям и зороастрийцам.

Церковный праздник 11 марта – день памяти преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского

Он был затворником Киево-Печерского, жил в XIII веке и совершал подвиг в Печерском монастыре. Хотя о его происхождении нет точных сведений, он прославился как один из величайших затворников Киево-Печерской Лавры. Софроний посвятил свою жизнь молитве и покаянию, проведя большинство своего времени в затворе.

Ежедневно прочитывал весь Псалтирь, являющийся поразительным доказательством его преданности и самодисциплины. Кроме того, он носил на себе волосяницу и железный пояс, не снимавший до своей смерти. Затворники, к которым он принадлежал, жили в суровых условиях – они проводили большую часть времени в келье, открывая дверь только на время богослужений. Несмотря на это, они находили время для молитвы и страдания, не ели почти ничего и были преданы своей вере.

Жизнь преподобного Софрония Печерского была примером самопожертвования и преданности. Он стремился к духовному росту, освобождению от материальных связей и приближению к Богу. Его нетленные мощи находятся в Дальних пещерах, и его память сохраняется верными по сей день.

Приметы 11 марта

Народные приметы 11 марта / Фото: Pexels

Холодные дни заканчиваются – лето будет теплым.

Увидеть ласточку – к беде.

На земле сидят вороны стаями — ждите морозов.

Что завтра нельзя делать

Если услышите пение кукушки, нельзя думать о будущем или строить планы, потому что все они не сбудутся. Также не разрешалось оставлять детей с няней. Верили, если мама останется рядом, то ребенок не будет болеть в течение года.

Что можно делать завтра

Интересная традиция существовала у наших предков. Чтобы водились деньги, брали кошелек в руки, выходили на улицу и прислушивались. Как только услышат пение кукушки, подбрасывали кошелек доверху. А еще загадывали желания — верили, что оно сбудется.

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