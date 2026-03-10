Церковный праздник 11 марта / © pexels.com

Завтра, 11 марта, в православном календаре день памяти святого Софрония, патриарха Иерусалимского. Святой Софроний (Sophronius) родился около 560 в Дамаске в Сирии. Уже с юных лет он отличался глубокой благочестивостью, любовью к учению, философией и риторикой, из-за чего впоследствии получил прозвище «Софист» — «мудрый».

Путь духовной жизни он избрал не ради славы, а из стремления познать истину и служить Христу. После полученного образования он отправился в Иерусалим, чтобы стать монахом в монастыре святого Феодосия, где укрепился в аскетической жизни и духовной науке.

В Иерусалиме Софроний сблизился с иеромонахом Иоаном Мосхом, вместе с которым путешествовал по многочисленным монастырям Восточной империи, записывая жития и наставления отшельников и подвижников. Из этих заметок возникла знаменитая книга «Лимонар» или «Луг духовный», ставшая важным памятником монашеской культуры и духовности.

Эти поездки закалили не только его дух, но и богословскую глубину. Софроний приобретал традиции как греческой, так и восточной аскетической жизни, что способствовало его авторитету как богослова, проповедника и поэта.

В VII веке Церковь раздирали богословские споры, в частности вокруг учения монотеитизма или моноэнергизма/монотелеизма — течения, которое отрицало человеческую волю во Христе и таким образом уменьшало значение Его полноты как Человека. Софроний выступил решительным защитником православия, исповедовавшим полноту обеих природ и обеих волей Христовых.

Еще до своего избрания на патриарший престол он посещал Александрию и Константинополь, пытаясь убедить тамошних церковных иерархов отвергнуть ересь. Эти миссии, хотя и не имели немедленного успеха, закрепили его репутацию как ярого борца за чистое православное учение.

После смерти своего предшественника 634 Софроний был избран патриархом Иерусалимским. Одним из первых его шагов стало написание знаменитого соборного письма к папе Римскому и всем восточным иерархам, в котором он изложил православную позицию по отношению к двум природам и двум волям во Христе — позицию, позже ставшую основной на Шестом Вселенском Соборе.

В 637 году город был взят войсками халифа Умара I, но благодаря мудрым переговорам святителя Софрония были достигнуты условия, обеспечившие христианам гражданские и религиозные права. Евангелические святыни сохранились благодаря уважению сторон.

Святой Софроний отошел в вечность 11 марта 638 году в Иерусалиме. Он оставил после себя не только память о несокрушимой вере и богословской преданности, но и пример терпеливого служения в тяжелых исторических обстоятельствах.

Приметы 11 марта

Народные приметы 11 марта / © unsplash.com

Теплый день 11 марта ожидается ранняя весна и быстрое таяние снега.

Ветер с севера — в холодную погоду на следующей неделе.

Пчелы выходят из ульев — весна будет теплой.

Что завтра нельзя делать

11 марта считалось днем, когда следует избегать определенных действий, чтобы не навлечь беды или невзгод. Не стоит спрашивать кукушку о годах своей жизни — это считается плохой приметой. Также нежелательно готовить или употреблять птицу — это может принести неудачу. Старые вещи не стоит выбрасывать: по поверьям потеря старого имущества может открыть путь к нищете.

Что можно делать завтра

В этот день в православии принято обращаться к святым в молитве, прося укрепить веру, дать сил перенести трудности и невзгоды. Также благодарят Бога за все, что имеют, выражая благодарность и надежду на благословение.