Церковный праздник 11 мая / © Unsplash

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Завтра, 11 мая, в православном календаре день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян. Кирилл (настоящее имя — Константин) и Методий родились в Фессалонике, что в то время было частью Византийской империи. Их семья была благородна, а отец Лев имел высокий статус. И хотя они выросли в условиях империи, славившейся своей культурой и образованием, братьев привела к служению Богу не только наука, но и стремление сделать нечто большое для людей.

Оба брата получили глубокое образование. Кирилл стал выдающимся ученым и философом, а Методий — умным администратором и чиновником. Однако, несмотря на успехи на государственной службе, они избрали путь духовной миссии.

В середине IX века князь Моравии Ростислав обратился в Византию с просьбой прислать священников, которые могли бы проповедовать христианство на славянском языке. Кирилл и Методий согласились. Поэтому они возбудили огромное дело: создали письменную систему для славян и начали переводить на нее священные тексты.

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Кирилл разработал основу алфавита, который стал основой для старославянского языка, и вместе с братом работал над переводами, чтобы сделать христианскую веру доступной для людей, не знавших греческого или латинского.

Одним из самых больших достижений братьев стала “глаголица” — первый алфавит для славян. Она была сложной, но позволяла записывать все звуки славянского языка. Со временем, после их смерти, этот алфавит превратился в более упрощенную “кириллицу”, которая впоследствии стала основной для многих славянских народов.

Деятельность Кирилла и Методия не обошлась без труда. Их миссия вызвала сопротивление латинского духовенства, не поддерживавшего использование славянского языка для богослужений. Несмотря на это, у них была сильная поддержка от Византии и князя Ростислава, что позволило их работе продолжаться.

Кирилл умер в 869 году в Риме, где находился по приглашению папы. Его смерть стала большим ударом, ведь он не дожил до того, чтобы увидеть плоды своего труда. Методий умер в 885 году, продолжая миссию своего брата. После их смерти их труд был продолжен учениками, а их имя стало символом духовного и культурного единства славянских народов.

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Приметы 11 мая

Народные приметы 11 мая / © unsplash.com

Если 11 мая идет дождь — это не к хорошему урожаю грибов, но и к дождливому лету.

Туман 11 мая — в теплую и ясную погоду в ближайшие дни.

Гроза 11 мая — обещает жаркое и сухое лето, возможны засухи.

Что завтра нельзя делать

Согласно народным приметам, не следует возбуждать новые дела 11 мая, если не завершены старые — иначе все останется незавершенным. Незамужним девушкам следует избегать подметания полов и выноса мусора — можно “вымести” и своих будущих мужчин. В этот день также не рекомендуется праздновать свадьбу, поскольку такой союз будет слабым, а также не стоит перечислять деньги — это может привести к финансовым затруднениям.

Что можно делать завтра

В этот день следует посетить храм, зажечь свечу и обратиться к молитве. Кирилл и Мефодий считаются покровителями тех, кто получает образование — учеников и студентов, а также всех, кому обучение дается с трудом. К святым обращаются с просьбой помочь в учении и благословить на получение знаний.