Завтра, 11 мая, в православном календаре день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян. Братья родились во влиятельной семье в городе Солунь (современные Салоники, Греция), где издавна сосуществовали греческая и славянская культуры. Эта среда в значительной степени повлияла на их будущее служение.

Кирилл, в светской жизни Константин, отличался исключительными способностями к обучению. Он получил образование в Константинополе, где изучал философию, богословие, язык и риторику. Методий сначала избрал административную и военную карьеру, но впоследствии также принял монашество, полностью посвятив себя духовному служению.

Решающим этапом в их жизни стала миссионерская деятельность. По поручению византийского императора братья отправились с проповедью христианства к разным народам, в частности к хазарам и моравам.

Именно во время этой миссии Кирилл создал первый славянский алфавит — глаголицу. Она стала инструментом для перевода богослужебных текстов и Библии на язык, понятный славянским народам. Позже их ученики развили другую систему письма — кириллицу, которая легла в основу многих современных славянских алфавитов.

Наиболее значимым этапом их деятельности стала миссия в Великой Моравии. Здесь братья столкнулись с сопротивлением латинского духовенства, которое настаивало на использовании только трех «священных языков» — латыни, греческого и иврита.

Кирилл и Методий отстаивали право славянских народов молиться на родном языке. Их позиция стала прорывной для христианской традиции того времени. Они доказывали, что каждый народ имеет право на понимание Слова Божия без языковых барьеров.

К концу жизни Кирилл тяжело заболел и принял монашество в Риме, где вскоре умер в 869 году. Методий продолжил их общее дело, вернулся в Моравию и был рукоположен в архиепископа.

Его деятельность также сопровождалась трудностями: преследованиями, заключением и политическим давлением. Несмотря на это, он продолжал переводческую и просветительскую работу до самой смерти 885 года.

Приметы 11 мая

Утренний туман — до сырого, дождливого лета или частых осадков.

Дождь в этот день считали знаком затяжной влажной погоды еще несколько недель.

Теплая звездная ночь на 11 мая — к щедрому урожаю.

Что завтра нельзя делать

В народных представлениях этот день связывали с особой осторожностью по поводу труда на земле. Считалось, что работа в поле или огороде может навлечь непогоду, в частности град, способный уничтожить урожай. Также не рекомендовали начинать новые дела или совершать крупные покупки — верили, что это не принесет успеха.

Что можно делать завтра

Святых Кирилла и Мефодия почитают как покровителей ученичества, просвещения и всех, кто занимается знаниями. К ним обращаются с молитвами о поддержке в обучении, ясности разума и облегчении усвоения сложных наук, особенно когда учебный процесс дается непросто.

