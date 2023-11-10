11 ноября — какой церковный праздник, почему на Феодора Студита нужно работать с самого утра

Завтра, 11 ноября, в православном календаре день памяти великомученика Мина. Святой великомученик Мина был христианином и воином, жившим во времена преследования церкви во время правления Диоклетиана и Максимиана. Он отказался от своего сана и покинул город, чтобы его не заставляли поклоняться идолам. Он провел много времени в пустыне, где постился и молился Богу. Однажды он пришел в город Котуанский, где проходил языческий праздник, и выступил против идолопоклонства, проповедуя об Иисусе Христе. За это он был схвачен и подвергнут жестоким мучениям, но не изменил своей вере. Он умер как мученик при Христе в 296 году. Его тело было погребено в месте, где он страдал, и стало источником многочисленных чудес и благодати.

Церковный праздник 11 ноября — день памяти Феодора Студита

Он родился в 759 году в Константинополе в семье придворного служащего Фотина и его супруги Феоктисты. Получил хорошее образование и стал известен своим ораторским мастерством. Он выступал в защиту иконопочитания против иконоборческой политики императора Константина V. В 782 году он принял монашество в монастыре Сакудион, который основал его дядя Платон. Впоследствии он стал игуменом этого монастыря.

В 795 году Феодор выступил против незаконного развода и нового брака императора Константина VI, за что был подвергнут мучениям и сослан в Солунь. После смерти Константина он вернулся в свою обитель. В 798 году он переселился со своими учениками в Студийский монастырь, ставший центром монашеской жизни и культуры. Он дал монастырю строгий устав, регулировавший все аспекты монашеской дисциплины и труда.

Он был главным защитником иконопоклонения против иконоборческих императоров Льва V и Михаила II. Он считал, что отвержение икон означало попрание человеческой природы Христа и нарушение свободы церкви. Был трижды заключен и сослан за свою преданность православной вере. Феодор умер как мученик при Христе 826 году в монастыре Святого Трифона в Вифинии.

Приметы 11 ноября

Народные приметы 11 ноября / Фото: Pexels

Сильный ветер означает, что зима будет холодная.

Идет мокрый снег – ждите теплый декабрь.

Солнечная погода скоро похолодает.

Что завтра нельзя делать

В этот день старались не поддаваться грустным мыслям, верили, что иначе они придут надолго. Также запрещены конфликты, ссоры, особенно с родственниками. Они могут затянуться. Запрещалось есть из посуды, которая имеет трещины. От него обязательно избавлялись.

Что можно делать завтра

С самого утра на Феодора Студита пытались работать. Верили, что лень может привести к серьезным финансовым проблемам в будущем. Уходя из дома, нужно было обязательно помыть грязную посуду, чтобы не навлечь на себя проблемы.

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