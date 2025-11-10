Церковный праздник 11 ноября / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 11 ноября, в православном календаре день памяти святых мучеников Мины, Виктора и Винкентия. Святой Мина был воином, родом из Египта, из города Александрия или из окрестностей. Он служил в римской армии во времена императоров Диоклетиана и Максимиана. Уже в молодые годы Мина отличался честностью, целомудрием и высокой служебной дисциплиной.

Увидев нечестие и гонение, святой Мина покинул военную службу и ушел в пустыню. Здесь он прожил около пяти лет в посте, молитве и уединении, стремясь к духовной чистоте. Такой шаг был почти монашеским задолго до официального становления монашества.

Во время одного из языческих праздников он открыто явил себя на городской площади и громко исповедовал Христа. За это его схватили, долго пытали — терзали тело железными крючьями, жгли огнем, тащили конями. Однако святой Мина оставался несокрушимым. Наконец его обезглавили.

Реклама

Святой Виктор был также воином римской армии, по преданию — родом из Италии или провинции Паннонии. По приказу императора он должен был преследовать христиан, но сам был тайным исповедником веры. Когда же пришел приказ принести языческие жертвы, Виктор отказался. Его пытали: били по всему телу, морили голодом, бросали в темницу. После долгих издевательств святому отрубили руку, а затем казнили мечом. Несмотря на мучения, он до последнего прославлял Иисуса Христа.

Святой Винкентий был диаконом в городе Сарагоса (Испания) и служил при епископе Валерии. Обладал глубокими знаниями Писания и красноречия, поэтому проповедовал вместо епископа, который имел проблемы с речью. Во время преследований Валерия и Винкентия арестовали и доставили в Дакиан, правитель провинции. Епископу, учитывая преклонный возраст, смягчили приговор и отправили в ссылку, а диакона подвергли жестоким мучениям как “опасного проповедника”.

Винкентия бросали на обломки стекла, жгли на раскаленном железе, раздирали тело крючками, но он оставался спокойным и непреклонным. Дакиан, видя твердость святого, приказал бросить его тело в темницу на каменное ложе, но даже там мученик получил чудесное утешение: темница засияла светом, и заснули часовые. Святой умер от ран.

Церковный праздник 11 ноября — день памяти святого преподобного исповедника Теодора Студита

Святой Теодор родился в 759 году в Константинополе в знатной, глубоко христианской семье. Его родители, Фотин и Феоктиста, обладали большим духовным авторитетом и воспитали сына в благочестии, строгой нравственности и любви к богословию.

Реклама

Его дядя — святой Платон, будущий игумен обители Саккудион, сыграл решающую роль в духовном росте юноши.

В 781 году вместе со своим дядей Платоном и несколькими родственниками Теодор поступил во вновь монастырь Саккудион в Вифинии. Здесь он быстро стал образцом ревностного монаха: строгий пост, непрерывная молитва, исполнение послушания и безупречное знание Писания сделали его естественным духовным лидером. Уже в 794 году, после смерти предыдущего настоятеля, его единогласно избрали игуменом.

Одним из первых больших вызовов стал так называемый “мохианский” (моихинский) спор, когда император Константин VI незаконно расстался со своей супругой Марией и вступил во второй брак с придворной служанкой Феодотой. Святитель Тарасий, патриарх Константинопольский, хоть и не одобрял, но вынужденно терпел этот брак.

Теодор и Платон выступили категорически против, указав на нарушение церковных канонов. За это государственные власти приказали закрыть монастырь Саккудион, а его братия была сослана. Теодор терпел побои, унижения и ссылки, но не отступил от позиции истины.

Реклама

После смены власти (797 года императрица Ирина вернула Церкви мир) монахи вернулись из ссылки. Однако Сакудион оказался непригодным, поэтому все они поселились в знаменитом Студийском монастыре в Константинополе. С тех пор Теодор получил имя, с которым его знает история — Студит.

Приметы 11 ноября

Народные приметы 11 ноября / © unsplash.com

Облака низко плывут — к быстрому похолоданию.

Если ночью или рано утром лежит иней — зима будет ранней.

Если на берегу еще остались листья на деревьях — будет несколько теплых дней.

Что завтра нельзя делать

По народным представлениям в этот день следует воздержаться от чрезмерной пищи и слишком долгого сна, ведь считалось, что такие действия могут повлечь за собой недоброе течение дня.

Что можно делать завтра

При земной жизни преподобный Феодор был известен многочисленными чудесными деяниями. В день его чествования верующие обращаются к святому с молитвами об оберегах от неожиданных пожаров, защите от диких зверей и об исцелении недугов, прежде всего касающихся желудка и пищеварения.