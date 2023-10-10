11 октября — какой церковный праздник, почему в Филиппов день нельзя играть с огнем

Завтра, 11 октября, в православном календаре день памяти апостола Филиппа. Он был родом из Вифсаиды, города на берегу Галилейского моря. Он был одним из первых учеников Иисуса, которого тот призвал к себе. Филипп также пригласил к Иисусу своего друга Нафанаила (Бартоломея). Филипп участвовал в чудесном кормлении пятью хлебами и двумя рыбами, когда он спросил Иисуса: "Где мы купим хлеба, чтобы накормить этих людей?" Филипп также присутствовал на Последнем ужине, где он просил Иисуса показать ему Отца. После Вознесения Иисуса Филипп проповедовал Евангелие в разных странах, в частности в Азии Меньшей, Греции и Фригии. По легенде, он был распят за свою веру в городе Ерополис.

Церковный праздник 11 октября – день памяти преподобного Феофана Постника

Преподобный Феофан Постник — один из монахов Киево-Печерской Лавры, живший в XII веке. О его жизни мало что известно, кроме того, что он был постником, то есть тем, кто жил в постоянном посте и молитве. Он был положен в Ближние пещеры, где его мощи сохранились нетленными. Православная церковь почитает его как преподобного и чудотворца.

Приметы 11 октября

Народные приметы 11 октября / Фото: Pexels

С самого утра выпал снег – ждите суровую зиму.

Домашние животные ведут себя беспокойно – к проблемам с чем-либо.

Ночью небо ясное: скоро будет мороз.

Что завтра нельзя делать

Не разрешалось играть с огнем, верили, что тогда можно навлечь на себя беды и несчастья. Нельзя также ссориться, конфликтовать, обижаться, апостолу Филиппу это не понравится. Молодым девочкам запрещалось ходить в лес, это может быть смертельно опасно.

Что можно делать завтра

В прежние времена в этот день наблюдали за облаками. Считалось, что в этот период активно идут дожди, из-за чего дальние путешествия становились тяжелыми. Наши предки все свое время уделяли домашним делам, даже проводили генеральную уборку.

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