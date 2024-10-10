11 октября — какой церковный праздник, почему запрещается есть сладкий

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 11 октября, в православном календаре день памяти святого апостола Филиппа. Один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, игравший важную роль в распространении христианства. Филипп происходил из города Вифсаида на берегу Галилейского моря. Его имя может означать "любящий лошадей".

Филипп был призван Иисусом следовать за ним, о чем упоминается в Евангелии от Иоанна (1:43-46). Он сразу же последовал за Христом и стал одним из его учеников. После Воскресения Христа Филипп активно проповедовал в разных городах, в частности, в Самарии. Там он обратил много людей в христианство, совершая чудеса.

Один из самых известных моментов из жизни Филиппа – его встреча с эфиопским евнухом. По повелению Святого Духа Филипп подошел к колеснице евнуха, читавшего книги пророка Исаии, и объяснил ему суть веры в Иисуса. После этого евнух крестился. Филипп продолжал свою миссионерскую деятельность, проповедуя в разных регионах, вероятно, в Малой Азии и Египте. По разным источникам, погиб мученической смертью. Есть версии, что его убили в городе Хиополь, или что он был распят на кресте.

Церковный праздник 11 октября – день памяти святого преподобного Теофана, епископа Никейского

Теофан родился в VII веке, вероятно, в Малой Азии. О его ранней жизни известно немногое. Он был образованным и благочестивым человеком. После получения священнического сана стал епископом Никеи, где проявил себя как добрый пастырь и защитник православной веры.

Теофан активно выступал против иконоборческого движения, распространявшегося в то время в империи. Он защищал почитание святых икон, считая это важным аспектом христианской веры. По своим убеждениям Теофан пережил преследование. Он был изгнан из Никеи, однако продолжал работать в пользу Церкви даже в изгнании.

После смены политической ситуации Теофан вернулся в Никею, где продолжил свою деятельность, способствуя восстановлению православной веры. Он оставил после себя духовные произведения, в которых излагал свои взгляды на христианство и защиту веры. Его писания оказали большое влияние на дальнейшее развитие православной теологии. Теофан умер в мире в преклонном возрасте.

Приметы 11 октября

Народные приметы 11 октября / Фото: Unsplash

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается есть сладкое, ведь наши предки верили, что иначе растет риск встретиться со злоумышленниками. Также не стоит переедать, потому что в вашу жизнь придут голодные времена.

Что можно делать завтра

Этот день лучше посвятить уборке дома. Если здесь будет чисто, то в жизнь придет белоснежная полоса. Также можно заниматься рукоделием.

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