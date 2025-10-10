Церковный праздник 11 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 11 октября, в православном календаре день памяти святого апостола Филиппа. Филипп был родом из Вифсаиды, города на берегу Галилейского озера. Он был одним из первых учеников Иисуса: в Евангелии от Иоанна (1:43–45) говорится, что Иисус лично призвал его, и он сразу же последовал за Ним. Известно, что Филипп был знаком с апостолом Нафанаилом (Бартоломеем) и пригласил его ко Христу: “Нашли Мы Того, о Котором писал Моисей в Законе и пророках” (Ин. 1:45).

Филипп участвовал в чудесах и учении Иисуса. В Евангелии от Иоанна 6:5–7 он упоминается при чудесном насыщении пяти тысяч человек: Иисус спросил его, где купить хлеб для людей. Филипп сначала сомневался, указывая на нехватку ресурсов. Он часто выступал как посредник: приводил людей ко Христу и помогал им понимать Его учение.

После Вознесения Иисуса апостолы разошлись проповедовать Евангелие. Традиционно считается, что Филипп проповедовал во Фригии, Финикии, Самарии и, возможно, в Греции и Малой Азии. Его миссионерская деятельность была сосредоточена на распространении христианства среди иудеев и язычников. По преданию, Филипп совершал много чудес, в том числе исцелял больных и изгонял бесов. Филипп был распят, оставаясь верным Христу до конца.

Церковный праздник 11 октября — день памяти святого преподобного Теофана, епископа Никейского

Теофан родился в Иерусалиме в семье благочестивых христиан. Вместе со своим старшим братом Феодором, известным как Феодор Начертанный, он получил основательное образование, в частности, изучал философию. Стремясь к более глубокому познанию Бога, братья вступили в Лавру святого Саввы Освященного в Палестине, где приняли монашество. Теофан впоследствии был рукоположен в пресвитера.

В период правления императора Льва V Армянина (813–820), активно поддерживавшего иконоборческую ересь, патриарх Иерусалимский отправил братьев в Константинополь для защиты православного учения. Там они открыто выступили в защиту почитания святых икон. В ответ на их позицию император приказал бичевать братьев и выслать их в ссылку. В частности, Феофана раскаленными иглами на лице были написаны оскорбительные стихи, что дало ему прозвище “Начертанный”.

После восстановления иконопочитания в 843 году, Теофан вернулся из ссылки и был избран епископом Никейским. Он активно способствовал развитию церковной гимнографии, написав около 150 канонов, среди которых особенно выделяется канон в защиту святых икон. Его произведения стали важной частью православной богослужебной жизни.

Преподобный Теофан Исповедник отличался глубокой верой, мужеством и преданностью православному учению. Его жизнь стала примером стойкости перед лицом гонений и преданности Христу. Он умер в Господе около 850 года.

Приметы 11 октября

Если листья дуба уже опали, зима будет суровой.

Утром туман — до дождя в течение нескольких дней.

Если гуси летят высоко, погода будет теплой; если низко — к ветру и дождю.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, 11 октября нельзя лениться: праздность считают большим грехом, потому что святой Филипп всегда был неутомим в своем труде. Дом следует держать в порядке — беспорядок приносит потери, в том числе финансовые. Будьте осторожными с острыми предметами, чтобы не пораниться. А все запланированные дела лучше выполнить именно в этот день, потому что отложенные они станут труднее или вообще могут не осуществиться.

Что можно делать завтра

Святому Феофану обращаются в молитве, прося об укреплении тела и души, а также защите от всякого зла. К апостолу Филиппу люди обращаются тогда, когда сталкиваются со сложными или запутанными жизненными ситуациями.