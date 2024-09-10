11 сентября — какой церковный праздник, что нужно одеть в этот день, чтобы не провести жизнь в одиночестве

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 11 сентября, в православном календаре день памяти святой преподобной Теодоры Александрийской. Теодора была воспитана в христианской семье в Александрии, одном из крупнейших культурных и религиозных центров того времени. Ее родители были благочестивыми христианами, и с детства она получила хорошее образование и религиозную подготовку.

С раннего возраста Теодора чувствовала зов к монашеской жизни. Она стремилась больше времени посвящать молитве и размышлениям, и в конце концов решила стать монахиней. Чтобы избежать привлечения внимания к себе как к женщине в монастыре, она решила переодеться в мужскую одежду и поступить в монастырь, выдав себя за мужа.

Теодора, переодетая в мужскую одежду, жила в монастыре, ведя строгую жизнь, полную молитвы, постов и духовных упражнений. Ее жизнь в монастыре стала примером для других монахов благодаря ее преданности и глубокой вере. Ее подлинная идентичность была раскрыта только после смерти. Когда монастырь посетил епископ, он узнал истинный пол Теодоры. Несмотря на то, что ее подвиги стали известны, церковь не осудила ее за обман, но признала ее жизнь как достойное подражание.

Теодора умерла в пожилом возрасте, оставив после себя большое духовное наследие. Ее память почитается как пример самопожертвования, благочестия и преданности Богу. Ее жизнеописание стало важным элементом духовной литературы, и ее святость была признана Церковью.

Приметы 11 сентября

Народные приметы 11 сентября / Фото: Unsplash

Березы уже пожелтели – заморозки и зима придут рано.

Дождь целый день — до урожайного сезона следующего года.

Ясный и солнечный день – холод еще не скоро придет.

Что завтра нельзя делать

В этот день, по мнению наших предков, опасно мыть голову. Если не послушать, то целый год будете страдать различными болезнями. Лучше отложить какие-либо серьезные дела на другой день – они закончатся неудачно.

Что можно делать завтра

Чтобы прожить счастливую жизнь, полную любви и успеха, в этот день нужно одеть вещи желтого или золотого цвета. Чтобы семья была счастлива, на столе обязательно должно стоять блюдо с капустой.

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