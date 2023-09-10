11 сентября — какой церковный праздник, зачем собирать ягоды калины и почему нельзя поднимать чужие вещи

Завтра, 11 сентября, в православном календаре день памяти Феодоры Александрийской. Феодора Александрийская была замужем за префектом Египта. В их семье царили любовь и гармония, но это было ненавистно спасению Врага. Подстрекаемый дьяволом, один богатый человек восхитился юной красотой Феодоры и начал всеми силами соблазнять ее на прелюбодеяние, но долгое время он не имел успеха. Феодора все же изменила своему мужу, но скоро пришла в себя и осознала серьезность своего падения. Она стала свирепствовать на себя, бить себя по лицу и рвать на себе волосы. Совесть не давала ей покоя, и Феодора пошла к известной настоятельнице и рассказала ей о своем грехе. Настоятельница, увидев покаяние молодой женщины, рассказала ей о прощении Божьем и напомнила ей о грешной женщине в Евангелии, Марии Магдалине, которая омывала слезами ноги Христа и получила от Него прощение грехов.

В надежде на милосердие Божие Феодора сказала: "Я верю моему Богу, и отныне я не буду совершать такого греха, и я буду стремиться искупить свое дело". В тот момент праздник Феодора решил пойти в монастырь, чтобы очистить себя трудом и молитвой. Она тайно покинула свой дом и, одевшись в мужскую одежду, попросилась в мужской монастырь, поскольку боялась, что ее муж найдет его в женском монастыре. Игумен монастыря, чтобы проверить решительность новичка, не благословил ее даже войти во двор. Святая Феодора провела ночь у ворот. Утром она упала на колени перед игуменом и сказала, что ее зовут Теодор из Александрии, и умоляла его разрешить ей остаться в монастыре для покаяния и монашеского труда.

Даже опытные монахи удивлялись всенощным молитвам Феодоры на коленях, ее смирению, выносливости и самоотречению. Праздники работали в монастыре в течение восьми лет. Ее тело, когда-то испачканное прелюбодеянием, теперь стало сосудом благодати Божией и приемником Святого Духа.

Однажды святой было поручено поехать в Александрию купить провизию. После благословения на поездку, игумен указал, что в случае задержки она должна остановиться в монастыре Ената, который был на пути. Также находилась в гостевом доме монастыря Эната дочь его игумена. Она приехала навестить своего отца. Очарованная обаянием молодого монаха, она пыталась соблазнить монаха Теодора на грех блуду, не зная, что эта женщина стоит перед ней. Встретив отказ, она согрешила с другим гостем и забеременела. Тем временем праздники купила еду и вернулась в свой монастырь. Через некоторое время отец беззастенчивой девушки, осознав, что произошло нарушение, стал расспрашивать свою дочь об отце ребенка.

Дочь сказала, что это был монах Теодор из соседнего монастыря. Игумен Ената немедленно написал к игумену Теодориного монастыря и сообщил ему о случившемся. Игумен Теодорина монастыря не поверил в это и защитил своего подопечного. Но игумен Ената настаивал на том, что монах Теодор должен принять ребенка и покаяться за свой беспредел.

Святая Феодора не возражала против обвинений и согласилась принять ребенка как своего. Все монахи осуждали ее за грех и изгоняли из молитвенного собора. Святая Феодора жила вне монастыря с ребенком, которого она кормила грудью, хотя сама не была матерью. Она смиренно терпела все образы и просила Бога о прощении.

Проведя семь лет в таком положении, святая Феодора умерла. Игумен пришел к ней, чтобы похоронить ее труп, но когда он снял с нее одежду, то увидел, что это женщина. Все были удивлены и напуганы этим.

Приметы 11 сентября

Народные приметы 11 сентября / Фото: Pexels

Солнце светит, но дает мало тепла – ждите холодной зимы.

Недалеко от дома свили свое гнездо вороны – ждите неудачи.

Если в этот день собрать ягоды калины — вас ждет большой нрав во всех делах.

Что завтра нельзя делать

Издавна наши предки верили, что в этот день ни в коем случае нельзя поднимать с перекрестков чужие вещи, ведь это может принести болезни и несчастья. Также запрещалось мыть голову и красить губы. Церковь приравнивает пустые разговоры ко греху, поэтому не стоит ими заниматься.

Что можно делать завтра

В этот день в старину варили пиво, а потом угощали им знакомых. Существовало поверье, что такой ритуал обязательно привлечет удачу в семью. Считалось, что 11 сентября последний день лета, после которого уже начинается естественная осень. Поэтому уже пора начинать заготавливать на зиму продукты.

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