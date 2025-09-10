Церковный праздник 11 сентября / © Unsplash

Завтра, 11 сентября, в православном календаре день памяти святой преподобной Теодоры Александрийской. Святая Теодора родилась в Александрии, возможно, в V–VI веке, хотя точные даты ее жизни неизвестны. С детства воспитывалась в христианской вере, стремилась к жизни в целомудрии, молитве и покаянии.

Она избрала путь суровой аскезы, отдалившись от мирских развлечений и соблазнов. Известная своей скрытой жизненной маской мужа: для того чтобы избежать лести и соблазна, она приняла мужское имя и жила в монастыре как монах. Это позволило ей сохранить скромность и полную преданность духовным практикам. Такой подвиг демонстрирует огромную внутреннюю силу и смирение — она готова была скрыть свою женственность ради духовного спасения.

По преданию, святая Теодора имел дар духовного прозрения и чудесного исцеления. Ее молитвы помогали людям обрести духовное равновесие и мир в сердце. Известно, что многие обращавшиеся к ней получали духовную поддержку и наставление.

Святая Теодора умерла в монастырской тишине, оставив после себя пример полной преданной жизни Богу.

Приметы 11 сентября

Много туч на небе — ждите дождя.

Обильная роса утром — к сухой и теплой погоде.

Птицы уже начали улетать на юг — будет быстрое похолодание.

Что завтра нельзя делать

Народные приметы в этот день предупреждают: стоит воздержаться от больших покупок, старта новых дел и излишней лени. Разбитая стеклянная посуда считается нехорошим знаком — она предвещает ссоры в семье. Также сегодня не рекомендуют делать предложения или свататься — время не благоприятное для серьезных решений в любви.

Что можно делать завтра

В молитвах к святой Феодоре просят воодушевления и терпения, чтобы выдержать жизненные испытания, а также о прощении и искреннем покаянии. В народе на Федору обычно убирали садовые участки и палисадники, а пчеловоды готовили пчел к зимовке. Раньше женщины в этот день собирались вместе на “капустники” — рубили капусту, квасили ее, готовили голубцы и традиционный капустник.