11 цветов, которые не дают расти сорнякам, разрыхляют почву, отпугивают вредителей и привлекают пчел

Такие красивые неприхотливые цветы сами будут вытеснять сорняки из вашего земельного участка, улучшать структуру почвы и отпугивать вредителей. И при этом будут любовать глаз до глубокой осени. А главное, вам не нужно будет тратить кучу сил и времени на прополку грядок, эти растения не будут давать разрастаться сорнякам на вашем огороде. Об этом пишет ресурс Ukr.Media.

Сальвия хорминумова. Эта невероятно выносливая красавица растет даже в неблагоприятных условиях, она не боится ни жары, ни холода. Ее яркие цветочки с мраморным узором будут украшать ваш участок с июня по октябрь. Сальвия отпугивает вредителей своим ароматом, а ее корни разрыхляют почву, улучшая доступ воздуха и влаги.

Чернобривцы — неприхотливые, яркие, ароматные. Их насчитывается десятки сортов: от миниатюрных цветочков до пышных кустов, похожих на гвоздики или хризантемы. Корни чернобривцев выделяют вещества, уничтожающие нематод в почве. Также они сдерживают рост сорняков, вытесняя их из грядок.

Космея. На первый взгляд, это скромный полевой цветочек, но выведенные сорта увлекают разнообразием цветов и форм. Космея легко приспосабливается к любому типу почвы и редко поражается болезнями. Ее пышные листья создают тень, что затрудняет прорастание сорняков. А еще она привлекает насекомых-опылителей, улучшая урожайность соседних культур.

Васильки синие. Классический полевой цветок с насыщенным синим цветом, который может заполнить свободные участки на огороде и активно разрастаться. Польза васильков в том, что они не только подавляют развитие сорняков, но и обладают фитонцидными свойствами, поэтому способны оздоровлять почву. Также цветы привлекают насекомых-опылителей.

Настурция. Это яркий, декоративный и одновременно съедобный цветок. Ее часто добавляют к салатам, чтобы блюда приобрели пикантный вкус. Настурция образует густой покров, не дающий пробиться сорнякам. В то же время она защищает от тли и других насекомых-вредителей, работая как «ловушка».

Калистефус (астра однолетняя) имеет сотни сортов — от мелких бордюрных до высоких пышных форм. Этот цветок любует глаз до глубокой осени и вытесняет сорняки своей плотной зеленой массой. Астра не только угнетает рост сорняков, но и улучшает структуру почвы благодаря разветвленной корневой системе. Также ее цветы привлекают насекомых-опылителей.

Табак душистый. Этот однолетник известен своим приятным вечерним ароматом и способностью приспосабливаться к разным условиям. Идеально подходит для клумбы и бордюров. Душистый табак обладает способностью отпугивать моль, белокрылку и тлю. А еще его густые листья не дают прорастать сорнякам.

Календула (календула). Золотисто-желтые цветки календулы обладают лекарственными свойствами, наверное, это всем известный факт. Они активно используются не только в медицине, но и в косметологии. Календула очищает почву от патогенных микроорганизмов, действуя как природный антисептик. Ее аромат отпугивает почвенных вредителей и тормозит рост сорняков.

Алиссум. Это низкорослый ковровый покров с нежным ароматом меда. Цветет продолжительное время и быстро разрастается, образуя густые мини-клумбы. Алиссум привлекает на участок пчел, что положительно влияет на опыление культур. Его плотное покрытие не позволяет сорнякам занимать территорию.

Эшшольция (калифорнийский мак). Этот яркий цветок украсит любой участок, даже тот, где другие культуры не прижились. Она не боится жары, ветра и засухи. Корневая система эшшольции улучшает аэрацию почвы. А ее густые листья затеняют землю, подавляя сорняки и сохраняя влагу.