11 января — какой церковный праздник, почему обязательно нужно избегать ссор и сквернословия

Завтра, 11 января, в православном календаре день памяти преподобного Феодосия Великого. Преподобный Феодосий Великий был основателем и организатором совместной монашеской жизни в Иудее. Он родился в 423 году в деревне Могариссос, Каппадокии (современная Турция). С детства он стремился подражать Аврааму и покинуть все ради любви к Богу. В 451 году он прибыл в Иерусалим, где посетил святые места и под руководством старца Лонгина научился монашеским правилам. Позже он отошел в пустыню, где жил в пещере и занимался суровыми подвигами. Он молился непрерывно, ел только плоды пальмы, дикую зелень и намоченные бобы. Он не смаковал хлеб в течение тридцати лет.

В 476 году он основал монастырь, ставший известным как "Монастырь святого Феодосия". Там он собрал многих монахов, живших под его руководством и по его правилам. Он также обеспечивал помощь бедным, больным и страдающим. Он был сильным приверженцем православной веры и противостоял арианской ереси. Он умер в 529 году и был похоронен в своем монастыре.

Церковный праздник 11 января — день памяти Феодосия Антиохийского

Феодосий Антиохийский был святым и митрополитом Антиохии в пятом веке. Он родился в Каппадокии и с детства стремился к монашеской жизни. Он поселился в маленькой келье на берегу Искаского залива, где он подвергал свое тело суровым подвигам и молитвам. Он также занимался садоводством и плетением веревок. Он основал монастырь Скупела на своей родной земле и собрал многих монахов под своим руководством. Он был известен своей любовью к бедным и чужакам, а также своей православной верой и противодействием арианской ереси. Он скончался в 412 году.

Приметы 11 января

Народные приметы 11 января / Фото: Pexels

Мороз в этот день отмечает, что холод не отступит.

Слишком теплый день — зима продлится еще долго.

Оттепель — к ранней весне.

Что завтра нельзя делать

Издавна наши предки верили, что в этот день опасно мерзнуть, потому что обязательно заболеешь. Поэтому пытались одеваться потеплее, сильно топить в доме. Также существовало поверье, что верхняя одежда из меха помогает отпугнуть нечистые силы. Избегайте ссор и сквернословия, иначе в семье и на работе не будет покоя.

Что можно делать завтра

В этот день по народным поверьям люди изгоняли нечистую силу, которая назло часто атаковала сильными морозами. Поэтому от них было принято защищаться разными способами. Обязательно шли в баню, чтобы смыть с себя все плохое.

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