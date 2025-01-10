11 января – какой церковный праздник, почему в народе этот день считали опасным для детей

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 11 января, в православном календаре день памяти святого преподобного Теодосия Великого.

Святой Теодосий родился около 423 года в Малой Азии (приблизительно на территории современной Турции). Его подлинное имя было Теодор, и с раннего возраста он был известен своим благочестием и стремлением к духовному совершенствованию. Сначала он стремился к мирской жизни, однако из-за глубокого внутреннего стремления к Богу и изучения Священного Писания, он понял, что его призыв – это монашество.

В молодости Теодосий покинул семью, чтобы стать монахом. Он был учеником святого Варлаама, который являлся игуменом одного из монастырей. Всего через несколько лет Теодосий отправился в Великую Лавру, один из самых больших монастырей того времени на Афоне. Там он встретил святого Антония Великого, считавшегося своим духовным наставником.

Теодосий проповедовал монашескую жизнь в чистоте, смирении и послушании. Он стал очень известен благодаря своей святой жизни, многочисленным молитвам и чудесам, происходившим благодаря его благословению.

Приметы 11 января

Народные приметы 11 января / Фото: Unsplash

Коровы и овцы ведут себя неспокойно — к ненастью.

На окнах мороз нарисовал узоры — начнется снегопад.

Оттепель означает, что весна будет холодной и придет поздно.

Что завтра нельзя делать

В этот день вообще нельзя кричать на детей или игнорировать их просьбы, иначе у вас могут появиться проблемы в жизни. Чтобы не провести год в долгах, запрещается брать или давать взаймы.

Что можно делать завтра

Этот день считался чрезвычайно опасным для детей, поэтому за ними наблюдали с особенной бдительностью. Чтобы они не подхватили какую-нибудь болезнь, их обязательно водили в баню.

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