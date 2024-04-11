12 апреля — какой церковный праздник, зачем "заговаривать" воду на Василия

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 апреля, в православном календаре день памяти Василия Исповедника. Он был епископом Парийским, жил в VIII веке и был известен своей преданностью православной вере. Он был избран на епископскую кафедру жителями города Парижа и выступил против иконоборческой ереси, отказавшись подписать постановление об уничтожении святых икон, принятое на Соборе 754 года. По своим убеждениям, он претерпел много гонений и умер, оставив после себя пасторскую любовь и самоотверженность.

Приметы 12 апреля

Народные приметы 12 апреля / Фото: Pexels

Дождь — в первые дни мая будет такая же погода.

Холодное, но солнечное утро — ждите засушливое лето.

Теплый день — к урожайному году.

Что завтра нельзя делать

Не разрешается в этот день ссориться и ругаться, иначе вас будут ждать неприятности. Особенно важно не говорить злых слов над водоемами. Лучше отказаться от уборки, ведь можно потревожить домового, который будет позже мстить.

Что можно делать завтра

Наши предки приметили, что в этот день наши предки прислушивались к зиме. Также этой водой обязательно умывались, особенно девушки, чтобы уберечь красоту.

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