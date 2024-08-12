12 августа – какой церковный праздник, что нельзя делать девушке, чтобы не остаться одинокой на всю жизнь

Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 12 августа, в православном календаре день памяти святых мучеников Фотия и Аникиты. Аникита был высокопоставленным римским военачальником, открыто признавшим свою веру во Христа. Когда император Диоклетиан узнал это, он приказал арестовать Аникиту и заставить его отречься от веры. Аникита отказался отказаться от христианства, за что его подвергли жестоким пыткам. Несмотря на все усилия палачей, Аникита оставался непоколебимым в своей вере.

Фотий, племянник Аникиты, стал свидетелем страданий своего дяди и решил открыто исповедовать христианскую веру. Он вместе с Аникитой мужественно сносил пытки, не отрекаясь от своей веры. Оба святых мученика испытали многочисленные мучения, однако их вера оставалась несокрушимой.

По преданию, когда пытки не принесли результатов, Диоклетиан приказал сжечь святых мучеников живьем. Но и в огне они оставались невредимыми, продолжая прославлять Бога. В конце концов, они были казнены мечом.

Приметы 12 августа

Народные приметы 12 августа / Фото: Unsplash

На лесу стоит туман к дождю.

Кошка тщательно умывается – ждите солнечную погоду.

Гроза идет к продолжительной осени.

Что сегодня нельзя делать

Молодые незамужние девушки в этот день старались не ходить по церкви. Существовало поверье, что иначе они просидят в девках всю жизнь. Также запрещалось ссориться, потому что вся агрессия вернется.

Что можно делать сегодня

Под подушку незамужние девушки клали белый платок. Если приснился парень — то он суженый. Крестьяне начинали собирать облепиху на зиму, чтобы позже лечиться.

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