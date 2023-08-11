12 августа — какой церковный праздник, почему нужно следить за погодой и сеять озимые

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 августа, в православном календаре день памяти апостолов от 70-ти: Силы, Силуана, Крискента, Эпенета и Андроника. Они были учениками Спасителя и принадлежали к группе семидесяти апостолов, которых Иисус Христос послал проповедовать Евангелие.

Апостол Сила был в первоначальной Иерусалимской Церкви мужем уважаемым и одним из руководителей. Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях и был его другом, сидел вместе с ним в тюрьме. Он также писал послание Тессалоникийцам вместе с Павлом.

Апостол Силуан был родственником апостола Петра и служил диаконом. Он также был одним из писателей Первого послания Петра. Он проповедовал в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вавилонии.

Апостол Крискент был сыном Аквилы и Присциллы, которые являлись помощниками апостола Павла. Он был одним из первых владык Коринфской Церкви и пострадал за христианскую веру.

Апостол Эпенет был первоплодом Ассии для Христа, то есть первым христианином на этом континенте. Он был другом и сподвижником апостола Павла, упоминающего его в своем послании к Римлянам.

Апостол Андроник был родственником апостола Павла и вместе с ним переносил заключение за Христа. Он также был одним из выдающихся апостолов от 70, которых Павел называет "славными между апостолами" в своем послании к Римлянам.

Церковный праздник 12 августа – день памяти мученика Иоанна

Он служил в войске императора Юлиана Отступника, пытавшегося восстановить язычество в Римской империи. Однако, будучи тайным христианином, Иоанн не соглашался с преследованием христиан и оказывал им помощь, освобождая из плена, предупреждая об опасности, способствуя их бегству. Он также заботился о бедных и больных, утешал скорбящих и показывал милосердие ко всем, кто в этом нуждался. Когда император узнал сразу Иоанна, он приказал его схватить и бросить в тюрьму.

Приметы 12 августа

Народные приметы 12 августа / Фото: Pexels

Дождливая и ветреная погода указывает, что дожди еще будут долго идти.

Прохладно – в ближайшее время осадков не следует ожидать.

Многие насекомые летают и довольно душно — пойдет дождь.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам в этот день нельзя выпасать овец, коров, коз. Наши предки верили, что 12 августа в траве сидят злые духи, которые могут навредить животным. Лучше не переедать, потому что тогда в будущем вас ждут проблемы. Не стоит также стричь ногти или волосы, чтобы не избавиться от своей силы.

Что можно делать завтра

12 августа наши предки готовили из ежевики разные блюда и ели ее прямо из кустов. Польза этой ягоды известна украинскому народу с давних времен. А еще начинали сеять озимые. Считалось, что посеянный в этот день хлеб даст большой урожай.

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