Завтра, 12 августа, в православном календаре день памяти святых мучеников Фотия и Аникиты. Аникита — христианин, врач по профессии. По распространенным источникам происходил из Рима, но оказался в Малой Азии, где открыто проповедовал Христа. Аникита открыто разоблачал поклонение идолам в Никомидии, за что его схватили и привели на суд к самому императору Диоклетиану. Во время допроса святой твердо признал свою веру в Иисуса Христа.

Император пытался заставить Аникиту отречься от веры из-за жестокой пытки. По преданию, Бог многократно чудесным образом исцелял мученика и разрушал орудия пыток. Это поразило многих язычников. Племянник Аникиты, Фотий, увидел эти чудеса и открыто признал себя христианином. Его тоже бросили в тюрьму и подвергли мучениям. Обоих снова и снова пытали, но без успеха. Согласно преданию, большое количество язычников, пораженных стойкостью и чудесами вокруг мучеников, уверовали во Христа. Некоторые источники говорят о около 500 людях, принявших мученическую смерть вместе с ними.

Приметы 12 августа

Если на Аникиты сухо — осень будет хорошая.

Гром этого дня — до долгой теплой осени.

Облачно или дождь — сентябрь будет дождливым.

Что завтра нельзя делать

В народе верили, что 12 августа — день, когда тишина имеет особую силу, поэтому от громких пиров и веселья лучше воздержаться: шум может навлечь невзгоды. Этот день также не благоприятен для сватовства — говорят, что девушка может отказать, или же свадьбу будут сопровождать неприятности и споры. Особенно предостерегали незамужних: нельзя просто пройти мимо церкви — иначе брак долго не сложится. Напротив, хорошо хоть на мгновение зайти в храм, поставить свечу и искренне помолиться — это считается благословением на счастливую судьбу.

Что можно делать завтра

В молитвах к святым мученикам Аникиты и Фотия люди обращаются с глубокими просьбами о скором исцелении, просят крепкого здоровья для своих близких, а также защиты от разных жизненных бедствий — от семейных споров, стихийных бедствий, войны и внутренних конфликтов. Эти святые считаются небесными покровителями церковных наставников и миссионеров, которые просвещают других и распространяют веру, поддерживая их в добрых делах и духовной борьбе.