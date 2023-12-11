12 декабря – какой церковный праздник, почему на Спиридона лучше не ходить в лес и на рыбалку

12 декабря в православном календаре день памяти святого Спиридона. Спиридон был епископом Тримифунтским, жившим в III-IV веках на Кипре. Он прославился благочестием, добрыми делами, милосердием и справедливостью. За его молитвой засуха сменялась обильным животворным дождем, а непрерывные дожди – теплой и сухой погодой.

Церковный праздник 12 декабря – день памяти преподобного Ферапонта

Преподобный Ферапонт был одним из основателей монашества в Киевской Руси, выдающимся церковным и политическим деятелем второго столетия. Он родился 1029 в селе Печерское, которое было построено на месте древнерусской пещеры. Он влюбился в принцессу Марию Богородицу, дочь князя Мангупского, и попросил ее жениться на нем. Было у них два сына: Феодосий и Иоанн. Преподобный Ферапонт начал свою монастырскую деятельность в 1056 году, когда стал игуменом Киево-Печерского монастыря. В 1060 году они переехали в Киев, где преподобный Ферапонт стал архиепископом Киева. В 1074 году они вернулись в Печерск, где преподобный Ферапонт продолжил свою монастырскую службу до своей смерти в 1081 году.

Приметы 12 декабря

Народные приметы 12 декабря / Фото: Pexels

Мрачное утро — весна рано придет.

Ясное солнце — на Рождество тоже будет ясно.

Ночью звезды яркие — к холодной зиме и жаркому лету.

Что завтра нельзя делать

На Спиридона наши предки верили, что нельзя сидеть в темноте, поэтому зажигали по возможности все свечи, которые могли найти, чтобы в комнатах было светло, как днем. Считалось, что свет свечей привлечет удачу. Нельзя носить старые изношенные вещи, потому что сильно заболеете. Запрещено идти в лес и на рыбалку, потому что считается, что медведь плохо спит и может пробудиться от малейшего треска веток.

Что можно делать завтра

День Спиридона считался датой, когда в жизни человека может прийти светлая полоса. Поэтому наши предки не работали, а отдыхали, гуляли, ходили друг к другу в гости. Конечно, помнили о посте, поэтому на праздничном столе стояли только песни.

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