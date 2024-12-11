12 декабря – какой церковный праздник, сделайте одну вещь, чтобы уберечь свои покой и здоровье

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 декабря, в православном календаре день памяти святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского. Святой Спиридон родился в III веке в Тримитии (на Кипре) в семье простых, но благочестивых людей. Его родители воспитали его в христианском благочестии, и он сам с раннего возраста отличался святостью жизни и богобоязненностью. Спиридон был земледельцем до своего предназначения во епископство, и его характер был простым и смиренным, с глубоким чувством веры и заботой о нуждах своего народа.

Благочестие Спиридона было признано, и он был избран на епископа Тримитии. Спиридон был знаменит своей духовной мудростью, добротой, благодатью и чудесами. Известно, что он проводил большую часть своего времени, заботясь о бедных и нуждающихся, проповедовал Христа и совершал чудеса.

Спиридон стал известен в истории Церкви благодаря своему участию в Первом Вселенском Соборе в Никее 325 года. Этот собор был созван императором Константином Великим для решения спорного вопроса о ереси арианства, отрицавшей божественность Иисуса Христа. Спиридон, выступая на этом Соборе, особенно отличился своей мудростью и глубокой верой.

Есть один известный эпизод из этого Собора, касающийся святого Спиридона. Во время споров между епископами Спиридон, чтобы продемонстрировать единство Святой Троицы, взял кирпич, сжал его в руках, и появились три потока: один горячий, один холодный и один теплый. Он сказал, что это символизирует единство трех человек Божьих: Отца, Сына и Святого Духа.

Святой Спиридон прославился многочисленными чудесами, ставшими его наследием. Он лечил больных, помогал бедным, а также совершал чудеса над природными стихиями. Его часто вспоминают за такие акты чудесной помощи, как покровительство земледельцев, заживление болезней и спасение от стихийных бедствий.

Один из самых известных случаев — это его чудесное исцеление молодая женщина, прикованная к постели с тяжелым недугом. Спиридон, протянув к ней руки и молясь, исцелил ее на месте.

Святой Спиридон отличался большой скромностью и смиренным отношением к своему служению. Он не искал славы и был известен своей готовностью служить людям без ожидания награды. Он умер мирно, окруженный благословениями и почитанием его общины.

Его святость и жизнь являются примером служения Богу и людям через смирение, веру и доброту.

Приметы 12 декабря

Народные приметы 12 декабря / Фото: Unsplash

Яркие звезды на небе – ждите похолодания.

Утром у неба красный оттенок — весь декабрь будет ясная погода.

Метель утром – такая погода продержится семь дней.

Что завтра нельзя делать

Не стоит, по народным приметам, носить в этот день старые вещи, они привлекут в вашу жизнь неудачи и нищету. Также не следует отправляться в дальнюю дорогу — ничего толкового из этого не выйдет.

Что можно делать завтра

Помолитесь святителю Спиридону о здоровье своих детей, близких. Он считается покровителем тех, кого несправедливо обвинили. Также он помогает уберечь от лишних тревог. Чтобы прогнать из жизни беспокойство и нищету, обязательно откройте днем окна.

Читайте также: