12 февраля — какой церковный праздник, не начинайте новых дел и не отправляйтесь в путешествие

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 февраля, в православном календаре день памяти святого Мелетия. Святой Мелетий Антиохийский был армянским святителем, жившим в IV веке. Он был епископом Севастии, а затем архиепископом Антиохии, где он защищал православную веру от арианской ереси. Он также являлся главой Синода восточных епископов в Константинополе 381 года, где он умер неожиданно.

Приметы 12 февраля

Народные приметы 12 февраля / Фото: Pexels

Чем холоднее день, тем теплее будет март.

Многие сосульки означает, что летом будет урожай овощей.

Снегопад и туман к дождливому лету.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя начинать новые дела или отправляться в длительные путешествия. Из этого не выйдет ничего хорошего. Также запрещается думать о плохом, злословить. Иначе навлечете на себя беду.

Что можно делать завтра

По традиции наших предков на стол в этот день ставились только блюда из рыбы. Верили, если соблюсти правила, тогда в семье всегда будет достаток. Также пытались убрать в доме, особенно, если ждали гостей.

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