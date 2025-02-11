12 февраля — какой церковный праздник, почему лучше не заниматься рукоделием этого дня

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 февраля, в православном календаре день памяти святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. Мелетий родился в Армении (точная дата неизвестна) и еще с юных лет отличался благочестием, мудростью и кротостью. Он был известен как знаток Священного Писания и сторонник Никейского символа веры, провозглашавший православное учение о Святой Троице.

В 357 году его рукоположили в епископа малоазиатского города Севастии. Однако из-за споров среди христиан местное духовенство и миряне не смогли принять его епископство, и он вынужден был покинуть город. В 360 году после смерти Антиохийского архиепископа в Антиохии (современная Сирия) начались серьезные споры относительно того, кто должен возглавить кафедру. Это был период борьбы между православными христианами (придерживавшимися Никейского символа веры) и арианами (отрицавшими равенство Иисуса Христа с Богом Отцом).

Мелетия избрали архиепископом в качестве компромиссной фигуры, надеясь, что он объединит общину. Однако после того, как он открыто исповедовал православное учение и признал Сына Божия равным Отцу, его почти сразу отправили в ссылку.

Его изгнание неоднократно повторялось:

Изгнан императором-арианином Констанцием II (361 г.).

Вернулся за императора Юлиана Отступника (363 г.), но после его смерти снова был сослан за императора Валента (366 г.).

Последнее изгнание закончилось после прихода к власти императора Феодосия Великого, поддерживавшего православие.

В 381 году святой Мелетий возглавил Второй Вселенский собор в Константинополе, где был подтвержден Никейский символ веры и разоблачена ересь арианства. Однако он не дожил до завершения собора – умер в Константинополе того же года. Его похоронили с большим уважением, а впоследствии мощи перенесли в Антиохию.

Приметы 12 февраля

Народные приметы 12 февраля / Фото: Unsplash

Теплый и солнечный день показывает, что весна придет рано.

Снежит или ветрено — потепления еще не будет.

Морозный день — к долгой и холодной зиме.

Что завтра нельзя делать

Этот день считался неблагоприятным для конфликтов. Люди избегали ссор, чтобы не навлечь на себя невзгоды. Существовало поверье, что того, кто займется рукоделием, будут преследовать неудачи или проблемы с глазами. Считалось, что деньги, взятые на Мелетия, «уйдут» из дома вместе с благополучием. Люди верили, что ленивые в этот день рискуют "замерзнуть душой" — стать безразличными к жизни.

Что можно делать завтра

Этот период считался переходным, когда хозяева начинали готовить инвентарь к весенним полевым работам: чистили, чинили, смазывали телеги и плуги. Считался благоприятным днем для ремонта дома или хотя бы генеральной уборки. Особенно хорошо было начинать белить стены или чинить крышу, чтобы в дом пришло обновление.

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