Церковный праздник 12 февраля / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 12 февраля, в православном календаре день памяти святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. Мелетий родился в Мелитине, в Малой Армении, в благочестивой семье. Уже с юных лет он отличался благочестием и образованностью, что предполагало его будущую духовную карьеру. Детали его ранней жизни сохранились лишь частично, но известно, что он стремился служить Богу и Церкви еще до того, как стал епископом.

Первым его епископским престолом стала кафедра в Севастии (Армения) около 357 года, но из-за конфликтов среди духовенства его пребывание там было непрочным. В 360 году Мелетия была избрана архиепископом Антиохии — одним из важнейших центров христианства того времени. Его избрание совпало с периодом острой борьбы с арианством, и новый архиерей сразу оказался в эпицентре богословских споров.

Император Констанций II поддерживал арианское учение, поэтому Мелетий был изгнан почти сразу после избрания. В его отсутствие на кафедру был поставлен арианский епископ, что привело к внутреннему расколу среди православных. Святой пережил несколько периодов ссылки, в течение которых оставался верен Никейскому символу веры, несмотря на политическое и церковное давление.

Реклама

После смерти Констанция Мелетий вернулся в Антиохию благодаря императору Йовиану, а впоследствии — во время правления императора Грациана и Феодосия Великого окончательно утвердился на престоле. Он активно проповедовал православную веру, писал богословские трактаты, особенно о единстве и равенстве Лиц Пресвятой Троицы, и поддерживал молодых подвижников Церкви. Среди его духовных учеников были такие великие святые, как Василий Великий и Иоанн Златоустый.

В 381 г. Мелетий принял участие в Первом Вселенском Соборе в Константинополе, где окончательно утвердили Никейский символ веры и осудили арианство. Именно во время этого собора он спокойно отошел в вечность, оставив после себя непоколебимую веру и духовную стойкость.

Приметы 12 февраля

Народные приметы 12 февраля / © pexels.com

Ясное небо — ждите теплую и раннюю весну.

Южный ветер — тепло приближается.

Птицы поют рано — весна будет теплой и ранней.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, этот день не подходит для начала новых дел или планирования будущего — какие-либо начинания считаются напрасными и не принесут желаемого результата. Лучше отложить большие решения и важные проекты на другое время.

Что можно делать завтра

В православной традиции 12 февраля посвящена память святителя Мелетия. К нему обращаются с молитвами об исцелении и духовном оздоровлении. Также в этот день принято готовить рыбные блюда, которые считаются символом благосостояния и изобилия. По народным поверьям, ночь против 12 февраля особенная для снов — они могут быть вещими и пророческими, так что стоит уделить внимание тому, что снится.