12 фраз, разрушающих самооценку ребенка: что говорить взамен

Есть слова, которые не следует говорить своему ребенку. Они наносят вред самооценке и со временем делают человека глубоко несчастным.

Слова обладают большой силой. То, что мы слышим от родителей в детстве, может застрять в нашей памяти навсегда. Слова любви и мудрости направляют нас и помогают стать лучше, тогда как слова, сказанные со злобой и недоверием, заставляют нас сомневаться в себе долгие годы. Оказывается, даже обычная фраза, которая кажется безопасной и невинной, может ослабить самооценку ребенка и заставить его чувствовать себя неуверенно.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Bright Side, авторы которого выяснили, каких 12 фраз следует избегать, разговаривая с детьми, и что, по мнению экспертов, можно говорить вместо этого.

1.Избегайте: "Я так тобою горжусь!" или "Великолепная работа!"

Попробуйте: "Ты, наверное, очень гордишься своей работой!" или “Ты так быстро сложил этот пазл!”

Первая фраза кажется невинной, но она коварна. Когда родители хвалят детей за каждый пустяк – от того, что они доели обед, до того, что нарисовали рисунок, – похвала теряет смысл. В то же время старайтесь хвалить конкретные вещи, связанные с достижениями вашего ребенка, и поощряйте его быть самокритичным и гордиться теми вещами, которые он сделал действительно хорошо.

2.Избегайте: "Подожди, вот папа (мама) вернется домой!"

Попытайтесь: “Пожалуйста, не делай так больше. Это меня огорчает, потому что…”

Когда вы говорите первую фразу, вы "откладываете" последствия неправильного поведения ребенка, и, скорее всего, к тому времени, как второй родитель вернется домой, ребенок уже забудет о случившемся. Более того, вы пугаете ребенка тем, что папа или мама превратят вашего партнера в "плохого полицейского", и снижаете свой собственный авторитет. Попытайтесь решить проблему самостоятельно и объясните ребенку, почему вы расстроены его поведением.

3.Избегайте: "Как прошел твой день?"

Попробуйте: "Что для тебя было лучшим сегодня?"

"Как прошел твой день?" — это действительно пустой вопрос, предполагающий ответ длиной в одно или два слова. Если вы действительно хотите знать, как прошел день вашего ребенка, задавайте конкретные вопросы, поощряющие долгие и подробные ответы.

4.Избегайте: "Никакого десерта, пока ты не закончишь есть"

Попробуйте: "Сначала мы съедим суп, а затем десерт"

Выражая первую фразу, вы увеличиваете ценность угощения и уменьшаете радость от самой трапезы. Попробуйте немного извратить свою фразу: и суп, и торт кажутся вкусными, но, как мы знаем, их нужно есть в определенном порядке.

5.Избегайте: "Скорее!"

Попробуйте: "Давай поторопимся!" или "Посмотрим, кто первый обует кроссовки!"

Когда вы заставляете ребенка делать что-то быстрее, вы увеличиваете его стресс и заставляете бояться, что он опоздает или что-нибудь пропустит. Попытайтесь перекрутить фразу таким образом, чтобы ребенок почувствовал, что вы оба в одной команде.

6.Избегайте: "Оставь меня в покое!"

Попробуйте: "Что произошло?" или “Пожалуйста, дай мне минуту, чтобы закончить это, и мы поговорим, хорошо?”

Если вы постоянно отмахиваетесь от ребенка, он скоро начнет думать, что нет смысла просить вас о помощи или совете, потому что вы всегда заняты. Когда дети не получают достаточной поддержки в детстве, они будут менее склонны делиться своими эмоциями и мыслями с родителями, когда вырастут. Если вы не можете уделить ребенку все свое внимание сразу, терпеливо попросите его дать вам пару минут, чтобы закончить дела, которые вы делаете.

7. Избегайте: "Как тебе не стыдно!"

Попробуйте: “То, что ты сделал/а, меня расстроило, потому что…”

Возможно, ваш ребенок еще слишком мал, чтобы понять, что такое стыд. Эта пустая фраза не дает ребенку никакого представления о том, почему его поступок был неправильным. Более того, исследование показало, что стыд может сделать некоторых детей более агрессивными. Попытайтесь объяснить ребенку, что было неправильным в его поведении и как избежать этого в будущем.

8.Избегайте: "Не плачь!"

Попробуйте: "Что произошло?" или "Что тебя так расстроило?"

Плач – это абсолютно нормально, даже если причина, по которой ребенок плачет, не кажется вам важной. Говоря “не плачь”, вы умаляете чувство ребенка, и это может заставить его почувствовать, что его эмоции не важны. Вместо этого вы можете попытаться показать, что вам не безразлично и что вы хотите помочь.

9.Избегайте: "Тебе нечего бояться!"

Попробуйте: "Я вижу, что ты боишься, и я здесь, с тобой"

Первая фраза никак не может успокоить ребенка, если он уже испуган. И опять же, это дает ребенку понять, что его чувства не учитываются. Вместо этого, сопереживайте чувство ребенка и обсудите страх и его причину.

10.Избегайте: "Потому что я так сказал/ла!"

Попробуйте: "Время выключить телевизор и начать делать домашнее задание"

Первая фраза не дает ребенку никакого представления о том, почему он должен прекратить или начать делать то, что вы хотите. Вместо этого он может создать у ребенка чувство, что у него нет никаких прав, а вы всегда все контролируете. Попытайтесь давать простые понятные указания и кратко объяснять причины, стоящие за вашими словами.

11.Избегайте: "Я мог/могла так делать, когда был/была в твоем возрасте!"

Попробуйте: "Давай я научу тебя, как это делать!"

Все дети развиваются по-разному, и сравнивать вашего ребенка с другими, даже если это вы сами, не лучшая идея. Вместо этого попытайтесь научить ребенка делать то, чего он еще не умеет.

12.Избегайте: "Я разочарован/на в тебе!"

Попытайтесь: “То, что ты сделал/а, заставляет меня расстроиться, потому что…”

Фраза "я разочарован/на тобой" звучит для ребенка так же, как и "ты разочаровал/ла меня", и это может заставить его почувствовать, что он не отвечает вашим ожиданиям. Попытайтесь объяснить, что вы на самом деле чувствуете из-за действий вашего ребенка, не используя слов "разочарованный" и "разочаровывать".

Напомним, ранее мы писали о том, какие слова не стоит говорить ребенку, если мы хотим, чтобы он вырос успешной и сильной личностью.

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