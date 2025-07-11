Церковный праздник 12 июля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 12 июля, в православном календаре день памяти святых мучеников Прокла и Иллария. Их мученичество произошло во времена правления императора Траяна Деция или, по другим версиям, по Диоклетиану, в период жестоких гонений на христиан. В то же время точная дата и место смерти святых варьируются в различных источниках, но преимущественно события относят к городу Калаполис (Каллиополь) в Малой Азии (современная Турция).

Прокл был искренним христианином, который открыто исповедовал свою веру. За это его схватили. На допросе он твердо отказался поклониться языческим богам, что было равнозначно смертному приговору. Его подвергли жестоким пыткам: избивали, ломали тело, но он остался непоколебимым.

Когда его вели на казнь, он молился вслух, благодаря Бога за возможность пострадать за Христа.

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Илларий был племянником Прокла или его близким другом. Увидев страдание Прокла, он громко признал себя христианином и засвидетельствовал свою готовность разделить мученическую смерть. Его тоже схватили и бросили в тюрьму. После пыток его казнили: Иллария посекли мечом, так же, как и Прокла.

Церковный праздник 12 июля — день памяти святого преподобного Михаила Малеина

Святой Михаил родился около 894 года в Каппадокии (Малая Азия, ныне территория Турции) в знатной и благочестивой византийской семье. Его имя при рождении — Евсевий. Он был родственником императора Льва VI Философа, открывавшего ему блестящую карьеру при дворе. Но вместо славы, почестей и власти он избрал монашество.

В юном возрасте Евсевий отправился на гору Кимула в малоазийской области Витиния, недалеко от знаменитой горы Олимп (Олимп Вифинский), которая являлась духовным центром монашеской жизни. Там он постригся в монахи с именем Михаил и поселился в одном из монастырей.

Впоследствии Михаил начал подвизаться в суровом уединении, жил в пещере, практиковал молчание, молитву, воздержание и полное отречение от мира.

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Его благочестие, мудрость и дар исцеления прославили его среди монахов. Впоследствии вокруг него собрались ученики, и он основал монастырь на горе Кимула, став игуменом (настоятелем).

Особенно важно то, что преподобный Михаил Малеин стал духовным отцом и наставником святого Афанасия Афонского — одного из самых известных монахов и основателя Великой Лавры на Афоне. Именно под духовным руководством Михаила Афанасий (в мире — Афанасий Триллиан) прошел школу отшельнической жизни и понял силу безмолвия и молитвы.

Преподобный Михаил прожил долгую подвижническую жизнь, и перед своей смертью предсказал свою кончину. Умер в глубокой старости около 962 года (некоторые источники подают 961 или 963 год), оставив после себя воспоминания как о великом святом, учителе и столбе православия.

Приметы 12 июля

Народные приметы 12 июля / © unsplash.com

Если день ясный и сухой, осень будет теплой и сухой.

Гроза в этот день — дожди и бури в августе.

Если утром роса обильная — день будет ясный.

Что завтра нельзя делать

В этот день лучше избегать изнурительного труда — говорят, можно навлечь на себя беду. Злые слова, брошенные в гневе, вернутся к тебе с новой силой. Ссоры — как дверь для несчастий: откроешь — и уже не закрыть. А слезы, пролитые ныне, могут оставить отражение в сердце на целый год.

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Что можно делать завтра

В народе верили: именно в этот день утренняя роса наполняется особой силой. Чтобы сохранить молодость, здоровье и природную красоту на долгие годы, еще до восхода солнца женщины выходили на траву — мылись росой, словно смывая усталость и впитывая жизненную энергию природы.