12 марта — какой церковный праздник, почему запрещено долго нежиться в постели и сплетничать

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 марта, в православном календаре день памяти преподобного Феофана Исповедника. Византийский монах, богослов и летописец. Он родился в Константинополе и принадлежал к высшей константинопольской знати. Его отец был префектом Эгейских островов и родственником греческого императора Константина Копронима. Феофан женился на Ирине, и вместе они жили в незыблемой чистоте.

Позже Феофан стал монахом Сигрианского монастыря. Он был поклонником иконопоклонения и принял участие во Втором Никейском соборе, где защищал его. Между 810 и 814 годами, по приглашению друга, известного хрониста Георгия Синкела, Феофан написал свою главную работу — "Хронографию". Это произведение представляет собой серию анналов византийской, арабской и римской истории, охватывая период от 284 до 813 года. В нем содержатся ценные сведения о племенах аваров, гуннов и славян, а также описание событий VIII — начала IX века, сделанное по собственным наблюдениям Феофана Исповедника.

Церковный праздник 12 марта – день памяти святителя Григория Двоеслова, Папы Римского

Григорий Двоеслов родился в Риме около 540 года. Его семья принадлежала к древнему патрицианскому роду, в котором находились христиане. Его прадед Папа Римский Феликс III, а мать Сильвия тоже свята. Григорий поступил в монастырь как простой монах. Позже он был назначен первым секретарем Папы Пелагия II.

Григорий известен своей ролью в борьбе с ересью Трех глав. Он также отстаивал взгляд, что после воскресения души получат тела, аргументируя это телесностью воскресшего Иисуса Христа. Его трактат был приговорен к сожжению.

Григорий оказал наибольшее влияние на церковь раннего Средневековья. Он признан доктором церкви и является одним из четырех великих латинских отцов церкви наряду с Амвросием, Августином и Иеронимом. Его чествуют католическая и православная церкви, а также англиканское сообщество.

Приметы 12 марта

Народные приметы 12 марта / Фото: Pexels

Туман указывает, что скоро будет дождь.

Уже пришла настоящая весна – летом будет много дождей.

Иней на деревьях — к дождливому июню.

Что завтра нельзя делать

В этот день существовал особый запрет на ссоры, особенно с использованием бранных слов. Считалось, что это принесет в жизнь человека одни невзгоды и грязь. Не разрешалось долго нежиться в постели, потому что материальное положение ухудшится. А также запрещалось сплетничать, ведь это "каралось" бедами и болезнями.

Что можно делать завтра

Этот день считался особенным для лошадей, поэтому владельцы этих животных обязательно ухаживали за ними и поили "серебряной" водой — той, в которой долгое время находилась любая серебряная вещь. Считалось, что благодаря такой жидкости животное не будет болеть круглый год, станет выносливым и крепким.

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