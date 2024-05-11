12 мая — какой церковный праздник, ни в коем случае не планируйте трудные или серьезные дела

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 мая, в православном календаре день памяти святого Епифания Кипрского. Также известен как Саламинский. Он родился около 310 года в городе Элевтерополь (Палестина). Был палестинским святым, монахом, епископом города Саламин на Кипре (ныне пригород Фамагусты), писателем и богословом-полемистом. Епифаний известен своими обличениями ересей и является одним из ранних Отцов Церкви.

Епифаний учился в Александрии Египетской, изучая греческий, иудейский, коптский, арамейский языки и латынь. Он стал священником, основал монастырь и боролся с ересиями, угрожавшими единству Христовой Церкви.

Епифаний написал несколько важных произведений, в частности "Анкорат" и "Панарион", в которых он раскрывал православную науку и опровергал ересии.

Приметы 12 мая

Народные приметы 12 мая / Фото: Unsplash

Ночью услышать пение соловья, к хорошей погоде.

Облака имеют синий оттенок – изменится погода.

На болотах появились цветы кувшинок – холодов больше не будет.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя сплетничать и врать, иначе человека ждет серьезное наказание. Также запрещалось планировать какие-либо трудные дела, потому что они точно не принесут желаемого успеха.

Что можно делать завтра

В старину в этот день пытались искупаться в любом водоеме. Верили, что тогда все дела пойдут вверх. Также собирали с травы утром росу. Существовало поверье, что она наделена целебными свойствами.

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