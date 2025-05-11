Церковный праздник 12 мая / © Unsplash

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Завтра, 12 мая, в православном календаре день памяти святых Эпифания и Германа.

После многих лет монашеской жизни, Эпифаний стал епископом Кипра. Он активно борется с распространенными в то время ересями, такими как арианство и гностицизм. Его деятельность была направлена на поддержание ортодоксальной христианской веры и предотвращение влияния еретических учений.

Самым известным произведением Эпифания является “Панарион” — сборник, в котором он дает описание различных ересей и их ошибок. В этом произведении он также предлагает соответствующие православные трактовки. Эпифаний был внимателен к православному вероучению, активно поддерживая чистоту христианской веры в условиях эреций.

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Святой Эпифаний скончался около 403 года. Он был канонизирован за свою духовную жизнь и труды во благо Церкви.

Святой Герман Константинопольский (ок. 640-750 годы) — это архиепископ Константинополя, служивший в середине VII века. Его имя стало известно из-за его борьбы с иконоборчеством. Герман активно отстаивал почитание икон и был участником Первого Никейского Собора 787 года, где этот вопрос был окончательно решен в пользу иконопочитания.

Приметы 12 мая

Народные приметы 12 мая / © Pixabay

12 мая ясное и теплое, то лето обещает быть жарким.

Если Наши предки заметили, если в этот день погода будет ненастной, то будет идти дождь.

Утром 12 мая стоит туман, это может быть знаком к жаркой погоде на следующий день.

Что завтра нельзя делать

Нельзя 12 мая оставаться дома — это может привести к ухудшению здоровья. Важно провести как можно больше времени на свежем воздухе, под солнцем. Также по народным поверьям запрещается проявлять зависть — это привлекающее наказание в виде болезней и неприятностей от сил, управляющих энергиями этого дня.

Что можно делать завтра

Верующие обращались к мученикам с просьбой защитить от оспы и лихорадки, читая особые заговоры от девяти бед: “Чтобы болезни не истощали, не проникали в кровь, не вызывали опухолей, не ломали кости и не нарушали суставы; чтобы человек оставался чистым от земли, светлым от воды”.

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