Завтра, 12 мая, в православном календаре – день памяти святых Эпифания и Германа. Святой Эпифаний Кипрский (Эпифаний Саламинский) жил в IV веке и был одним из самых известных богословов раннего христианства. Родившись в Палестине, он рано избрал путь монашества, посвятив свою жизнь молитве, аскезе и изучению Священного Писания.

Впоследствии Эпифаний стал епископом города Саламин на Кипре. Его служение пришлось на время активных богословских споров в Церкви. Он известен как непоколебимый защитник православного учения и автор многочисленных трудов, направленных против ересей.

Его помнят как ревностного пастыря, не допускавшего компромиссов в вопросах веры, но в то же время остававшегося глубоко смиренным и духовно сильным.

Святой Герман I Константинопольский жил в VII–VIII веках и был патриархом Константинополя в один из самых сложных периодов церковной истории — время иконоборчества.

Он происходил из знатной семьи, получил блестящее образование и стал церковным иерархом. Его патриаршее служение пришлось на время, когда императорские власти пытались запретить почитание икон.

Из-за своей принципиальной позиции он был вынужден отречься от патриаршего престола, но его духовный авторитет только возрос. Впоследствии Церковь признала его одним из главных защитников православного иконопочитания.

Приметы 12 мая

Если ночью много ярких звезд — лето будет урожайным и теплым.

Дуб начинает активно распускать листья — холодная погода еще задержится.

Поднимается сильный ветер — ожидайте ливень и непогоду в ближайшее время.

Что завтра нельзя делать

Народная традиция в этот день предостерегает от неосторожности с острыми вещами — считалось, что любое лезвие может привлечь травму. Также советовали избегать открытого огня, чтобы не навлечь беду. Отдельно подчеркивалось: не стоит делиться своими планами, потому что озвученное может не осуществиться или уйти не так, как задумано. Существовало и поверье для женщин — черная одежда в этот день якобы могла привлечь одиночество или даже символически «отрезать» от счастливой судьбы.

Что можно делать завтра

Эпифанов день считался благоприятным для добрых дел: помощь нуждающимся по поверьям возвращалась человеку в многократном размере. А чтобы привлечь любовь и счастливые события в дом, советовали добавить в одежду хотя бы небольшую деталь красного цвета. Незамужним девушкам в этот день приписывали особый обряд: найти рябину и мысленно обратиться к ней с просьбой о добром и счастливом женихе.

