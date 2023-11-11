12 ноября — какой церковный праздник, почему девушкам не стоит покупать новые туфли

Завтра, 12 ноября, в православном календаре день памяти патриарха Иоанна Милостивого. Иоанн Милостивый был патриархом Александрии в первой половине VII века. Он родился на Кипре в состоятельной и благочестивой семье. После смерти своей жены и детей он начал жить аскетично и заботиться о бедных. Он был избран на патриарший престол по воле народа и утвержден императором Ираклием. Как патриарх, он продолжал свою благотворительную деятельность, раздавая все свое имущество нищим, оказывая убежище и помощь нуждающимся, выкупая пленных. Он также боролся с ересью монофизитов и обращал многих в христианскую веру своими красноречивыми проповедями и чудесами. Когда персы угрожали Александрии, он отправился в Константинополь просить помощи от императора, но умер в своем родном городе Аматус на Кипре около 619 года.

Приметы 12 ноября

Народные приметы 12 ноября / Фото: Pexels

Идет снег или дождь – ждите оттепели.

Морозный день означает, что весна придет рано.

Облака плывут низко – до похолодания.

Что завтра нельзя делать

В этот день очень важно не отказывать в помощи, иначе очень скоро вам придется самим решать проблемы. Наши предки верили, что незамужним девушкам лучше не проводить вечер в компании подруг, потому что можно засидеться в девках. А еще существовал запрет на покупку туфель незамужними девушками, потому что семейная жизнь может не сложиться.

Что можно делать завтра

Наши предки старались в этот день творить добро, но не по благословению сверху, а от души. Только в таком случае все дела вернутся к вам сторицей. День тоже считался благоприятным для совершения покупок, верили, что вещь прослужит долго.

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