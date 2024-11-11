12 ноября — какой церковный праздник, почему нельзя выносить мусор из дома

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 ноября, в православном календаре день памяти святого священномученика Иосафата. Святой священномученик Иосафат (в миру Василий Кунцевич) был архиепископом Полоцким и мучеником, прославившимся своим служением в борьбе за единство Православной Церкви с Римом и защитой православной веры. Его жизненный путь является примером великой веры, духовной преданности и любви к Богу и людям.

Василий Кунцевич родился 17 ноября 1580 года в городе Витебске (теперь Беларусь). Он происходил из благочестивой семьи, глубоко верной православной. Еще в юном возрасте он изъявил желание посвятить свою жизнь служению Богу. В 1604 году Василий поступил в монастырь в Вильно, где принял монашеское имя Иосафат.

После пострига в монахи святой Иосафат продолжал свое духовное совершенствование. Благодаря своей глубокой вере, мудрости и рассудительности он получил уважение среди братии. В 1617 году Иосафат был назначен архимандритом монастыря в Витебске, где начал активно заниматься благочинием и духовным воспитанием.

1617 Иосафат был избран архиепископом Полоцким, что стало важным этапом в его жизни. Как архиепископ он активно пропагандировал идею единства Православной Церкви с Римом, что было важным шагом в контексте исторических событий того времени. Иосафат пытался вернуть многие православные церкви к единству с Римским престолом и поддерживал духовное обновление среди паствы. Несмотря на его стремление к единству, это вызвало большую оппозицию среди ряда православных, не желавших принимать католическое влияние. Иосафат отстаивал свою позицию на основе христианских принципов и веры, а также пытался сохранить права православных в Речи Посполитой.

Святой Иосафат потерпел мученическую смерть 12 ноября 1623 года. После того, как Иосафат отказался отказаться от своих убеждений и оставить единство с Римом, он был убит местными православными, считавшими его предателем веры. Его убийство явилось результатом религиозной вражды того времени.

Приметы 12 ноября

Народные приметы 12 ноября / Фото: Unsplash

Дождь — к Новому году будет сыро и тепло.

Низко плывут тучи – к похолоданию.

Облака плывут против ветра – ждите снегопада.

Что завтра нельзя делать

Не стоит после заката выносить из дома мусор — считается, что вместе с ним вы вынесете из дома и финансовое благополучие семьи. Также не следует дарить цветы – когда они засохнут, то удача отвернется от человека.

Что можно делать завтра

Это благоприятный день для работы в саду и в огороде. Можно окончить все дела, подготовить участок к зиме. Удачной будет покупка любой стоящей вещи.

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