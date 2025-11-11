Церковный праздник 12 ноября / © Pixabay

Завтра, 12 ноября, в православном календаре день памяти святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого. Иван Кунцевич родился около 1580 года во Владимире-Волынском, в зажиточной, глубоко религиозной семье православных мещан. С юных лет он проявлял склонность к духовной жизни: избегал мирских развлечений, много молился, отличался чрезвычайной серьезностью и благочестием.

В Вильнюсе, куда он приехал на учебу и работу, юноша открыл для себя высокую традицию византийского монашества и одновременно духовно-общественные вызовы, возникшие после заключения Брестской унии 1596 года.

В 1604 году Иван поступил в Свято-Троицкий монастырь в Вильнюсе и принял монашеское имя Иосафат. Этот этап стал определяющим для формирования его духовного профиля: суровая аскетическая жизнь, безупречная дисциплина, исключительная трудоспособность и глубокая любовь к восточной литургической традиции.

В 1617 году Иосафат был назначен архиепископом Полоцким, Витебским и Мстиславским. Это была территория, где напряжение между сторонниками и противниками Унии было наиболее острым. Иосафат никогда не отступал от восточного обряда и последовательно отстаивал равенство восточной и западной традиций в единой Католической Церкви.

Иосафат получил большую привязанность простых людей, но вызвал резкую враждебность части политических и церковных кругов, воспринимавших его деятельность как угрозу собственному влиянию. Враждебная пропаганда изображала архиепископа как “насадителя Унии”, хотя он действовал путем мирного убеждения и открытого диалога.

Кульминацией напряжения стали события 12 ноября 1623 года в Витебске. Когда архиепископ прибыл туда с визитацией, толпа, подстрекаемая местными противниками Унии, ворвалась в дом, где он находился. Иосафат встретил нападающих с молитвой и призывом к миру. Однако он был жестоко избит, расстрелян и добит ударами топоров.

Приметы 12 ноября

Народные приметы 12 ноября / © unsplash.com

Если 12 ноября теплый день — зима будет мягкой.

Сильный ветер 12 ноября — зима будет с метелями.

Ясная погода к обеду и облачная вечером — к приближению холодного фронта.

Что завтра нельзя делать

По народным представлениям, в этот день следует воздержаться от покупки новой обуви — считалось, что такая покупка может повлечь за собой проблемы в личной жизни. Также не рекомендовали отправляться в дальние путешествия, чтобы не навлечь на себя дороги трудностей.

Что можно делать завтра

В этот день верующие обращаются с молитвами, умоляя о крепком здоровье и хорошей судьбе для своих детей.