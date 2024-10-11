12 октября — какой церковный праздник, почему в этот день нужно есть кашу

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 октября, в православном календаре день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Пров был христианином, жившим в Риме. Его отмечали за благочестие и добродетель. Во времена преследований он смело исповедовал свою веру, что привело к его аресту и смертной казни.

Тарах, возможно, также был римским христианином, попавшим под прессинг государства из-за своих убеждений. Его мучения, как и мучения Прова, стали свидетельством несокрушимости веры. Андроник мог быть одним из спутников Прова и Тараха. Он тоже страдал за свою веру. Подробности его жизни и мученической смерти часто переплетаются с жизнями других мучеников, что свидетельствует об общности их судьбы.

Церковный праздник 12 октября — день памяти святого преподобного Космы

Косма родился в IV веке в Фивах (современный Египет). Его родители были христианами, и он с юных лет воспитывался в духе веры. Он принял монашескую жизнь и стал учеником одного из известных святых, который учил его аскетизму, молитве и служению Богу. Он наконец стал монахом и сосредоточился на духовном совершенствовании.

Преподобный Косма страдал от гонений, но его вера оставалась непоколебимой. Его жизнь была полна подвигов: он практиковал пост, молитву и благотворительность. Известно, что святой Косма совершал чудеса, исцеляя больных и помогая нуждающимся. Его духовный дар, по свидетельству современников, привлекал людей к вере. Святой Косма умер мирной смертью, и его память почитается в разные дни в православном календаре. Его жизнеописание имеет важное значение для духовности и монашеской жизни.

Приметы 12 октября

Народные приметы 12 октября / Фото: Unsplash

Услышали гром – это к теплой погоде.

Птицы летят близко к земле – придут ранние морозы.

Яркие звезды до сильных морозов.

Что завтра нельзя делать

Нельзя провоцировать скандал с другими людьми, потому что ссора затянется. Не следует проводить генеральную уборку в доме, она закончится неудачно.

Что можно делать завтра

Этот день идеально подходит для домашних дел. Считалось, что нужно обязательно сварить и съесть кашу, тогда весь год проживете в изобилии.

Читайте также: