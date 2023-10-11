12 октября – какой церковный праздник, почему сильно пожалеете, если будете громко смеяться

Завтра, 12 октября, в православном календаре – день памяти мучеников Прова, Тараха, Андроника. Они были христианскими святыми и мучениками, жившими в древнеримском мире. История их мученичества стала частью христианской легенды и культа, и хотя некоторые подробности могут быть легендарными, они считаются святыми в православной, католической и других христианских церквях.

Святой Пров, также известный как Проикт, был христианским священником или диаконом, проповедовавшим христианскую веру в Римской империи во время периода преследований христиан. Он был арестован и подвергнут жестоким пыткам из-за своей веры, но не отказался от нее. По легенде, святой Пров был выведен на берег реки Тибр, привязанный к столбу и оставлен там, где его съели дикие звери.

Святой Тарах (иногда Тарак) тоже был мучеником в Римской империи. Его имя может быть связано с греческим словом "ταρασσω" (tarasso), что означает "беспокоить" или "смутить", и это слово часто использовалось для описания уязвимости христиан перед преследованиями. Святой Тарах также мог быть христианским священником, отказавшимся от алтаря римских богов и подвергшимся мучениям и казни.

Святой Андроник был мучеником в Римской империи. Его имя может быть связано с греческим словом "ανηρ" (aner), означающим "муж", и это имя может указывать на его статус или характер. История мученичества святого Андроника может включать в себя подобные жестокие испытания и казнь через веру во Христа.

Церковный праздник 12 октября – день памяти преподобного Космы.

Основная информация о жизни и деятельности святого Космы поступает из жизнеописаний и легенд, которые были написаны позже. Он известен своей покорностью, молитвами и строгой аскетической жизнью. Преподобный Косма жил в одиночестве в горных монастырях и проводил много времени в молитве и медитации.

Одной из самых известных историй о святом Косме является рассказ о его молитве перед иконами. Его духовный учитель, другой преподобный по имени Флорентий, спросил Косму, почему он так часто молится перед иконами. Косма ответил, что в молитве перед иконами он обращается не к изображенным на них святым, а к святым, живущим в Царстве Небесном. Это указывает на его глубокую веру и духовную благодарность перед святыми.

После смерти Космы его священные реликвии были увековечены, и он стал объектом поклонения в православной церкви. Жизнь и поступки преподобного Космы служат примером аскетической жизни и глубокой веры для христиан.

Приметы 12 октября

Народные приметы 12 октября / Фото: pixabay.com

Дует северный ветер – ждите похолодания.

Луна имеет красный цвет – до сильного ветра.

Ветер дует в одном направлении – еще долго погода не будет меняться.

Что завтра нельзя делать

В этот день категорически запрещали оскорблять животных. Верили, что тогда обидевшего будет ждать такая же судьба. Нельзя громко смеяться – иначе потом придется горько плакать. Наши предки верили, что не стоит заниматься домашними делами, в том числе устраивать генеральную уборку.

Что можно делать завтра

Издавна верили, что ясное звездное небо в ночь на 12 октября означало, что на следующий год будет большой урожай гороха. Также готовили кукурузу и горох из нового урожая, которыми потом угощали родных и друзей.

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