Церковный праздник 12 октября / © pixabay.com

Реклама

Завтра, 12 октября, в православном календаре день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Пров, Тарах и Андроник были христианами из города Ефес (или Антиохии, по некоторым источникам) во II веке. Они происходили из аристократических семейств и занимали высокие должности при императорском дворе. Несмотря на это, они не скрывали своей веры, что опасно во времена гонений на христиан. Сохранились предания, что они служили в армии или при императоре, однако вера заставила их отказаться от языческих обрядов и приносить открытые свидетельства о Христе.

Во время одной из волн гонений на христиан (вероятно, при императоре Марке Аврелии или Коммоде), они были арестованы и подвергнуты пыткам. По свидетельствам преданий, Пров, Тарах и Андроник мужественно перенесли многочисленные мучения о Христе, не отрекаясь от веры. Они были обезглавлены, став мучениками за веру. Точная дата их смерти неизвестна, но это, вероятнее всего, вторая половина II века.

Церковный праздник 12 октября — день памяти святого преподобного Космы

Преподобный Косма родился в небольшом городе или деревне (точное место неизвестно) в период раннего средневековья. В юности он почувствовал призвание к аскетической жизни и полному преданию служению Богу. Отказавшись от мирских почестей и богатства, Косма отошел в пустыню или отдаленную горную местность, где стал духовным учителем и наставником для тех, кто искал аскетическую жизнь.

Реклама

Преподобный Косма жил в суровой посте и молитве, соблюдая непрестанную духовную дисциплину. Он практиковал духовное созерцание и постоянное чтение Священного Писания. По преданию, у него был дар прозорливости и благодатной помощи тем, кто обращался к нему за советом или с духовными проблемами. Косма известен своим смирением, терпением и суровостью к собственным страстям, что сделало его примером для последующих поколений монахов и отшельников.

Предания рассказывают о многочисленных чудесах, связанных с его молитвами: исцеление больных, провидение, помощь в духовных трудностях. Его житие вдохновляет терпение, смирение и верность Богу в любых обстоятельствах.

Приметы 12 октября

Народные приметы 12 октября / © unsplash.com

Туман — туман с утра предвещает позднюю и холодную зиму.

Ветер с севера указывает на скорые морозы и раннее снеготаяние.

Красный восход солнца обещает теплый и солнечный день.

Что завтра нельзя делать

На Андрона старые поверья категорически предостерегают от каких-либо конфликтов и споров — считается, что ссора в этот день может привлечь к человеку множество несчастий.

Что можно делать завтра

В народе на Андрона принято внимательно смотреть на ночное небо: яркие звезды предполагают холодные морозы и щедрый урожай, тусклые — теплую погоду, а мерцающие — быстрые перемены в погоде. Падающая звезда предвещает засушливый год.