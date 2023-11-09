12 признаков, указывающих на то, что у вас серьезные отношения, а у партнера – намерения

Признаки, указывающие на отношения, имеющие шансы на счастливое будущее
Чтобы понять, серьезны ли у вас отношения, нужно проанализировать, как ведет себя партнер.
Какие поступки партнера, признаки поведения указывают на серьезные намерения и перспективу в отношениях
- Вы знакомы с друзьями любимого человека. Когда партнеры сближаются, они пытаются познакомить друг друга с друзьями. Это означает, что человека вводят в круг ближайших людей.
- Вы знакомы с его родителями. В большинстве случаев мужчина не станет знакомить женщину с семьей, если у него отсутствуют серьезные планы.
- Если вы планируете общий отпуск. Вы не просто встречаетесь, вы обсуждаете будущий отпуск, этот признак, так же как намерение познакомить с родителями, что вы не просто запасной вариант.
- Партнер не игнорирует важные даты. Если мужчина напоминает о датах знакомств, первых свиданий и тому подобное и не забывает устраивать в честь этого праздника, значит, у него серьезные планы на будущее.
- Он не пропадает. Если мужчина периодически "исчезает", вряд ли можно считать, что он относится к вам серьезно.
- Если партнер звонит по телефону между встречами просто поговорить или спросить вас, как у вас дела.
- Если партнер пытается проводить много времени и разделять ваши интересы – смотрит нравящиеся сериалы, посещает любимые места.
- Партнер относится к вам с уважением – не критикует вашу внешность и манеру одеваться, не высмеивает, пытается быть максимально вежливым и не затрагивает ваши чувства.
- Фотографируется на селфе. Если партнер не скрывается от камеры, значит, не боится публичности и ничего не скрывает.
- Не подсматривает постоянно в телефон на свидании, не торопится.
- Если партнер спокойно ночует у вас, не пытается сбежать с утра, или, что еще хуже, ночью.
- Партнеры не манипулируют друг другом. Они не посылают смешанные сигналы, напротив, они проявляют свою любовь своими действиями, а не просто говорят вам, что любят вас.
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