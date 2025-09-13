ТСН в социальных сетях

Дата публикации
12 растений, которые категорически нельзя обрезать осенью: советы садоводов

Неправильная обрезка может стоить вашему саду цветения в следующем году. Садоводы объяснили, какие растения нельзя обрезать осенью.

София Бригадир
Розы

Розы / © ТСН

Осень кажется удобным временем для того, чтобы подготовить сад к зиме и обрезать кусты или многолетники. Однако специалисты отмечают: не все растения хорошо переносят обрезку в этот период. Некоторые культуры уже формируют цветочные почки на следующий год, другие нуждаются в сохранении старых побегов как естественной защиты от морозов. Преждевременное обрезание может привести к потере цветения или ослаблению растений.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

Ниже представлен перечень растений, которые садоводы советуют оставить до весны:

  • Розы. В холодный сезон их ткани становятся уязвимыми. Осенняя обрезка открывает растение до морозов, что может привести к значительным повреждениям. Обрезать следует только весной после повышения температуры.

  • Азалии. Осенью эти вечнозеленые растения формируют почки на следующий год. Если срезать побеги, цветов весной уже не будет. Кроме того, осенняя обрезка провоцирует новый рост, который не успевает окрепнуть до холодов.

  • Подсолнухи. Хотя они отцветают после заморозков, садоводы советуют покидать стебли. Семена служат кормом для зимних птиц, а сухие растения придают декоративность ландшафту.

  • Красные горячие покеры (книфофии). Эти теплолюбивые растения плохо переносят холод. Старые листья и стебли помогают защитить крону от морозов, поэтому обрезку следует отложить до весны.

  • Сирень. Если обрезать его осенью, исчезнут цветочные почки в следующем году. Правильное время сразу после окончания весеннего цветения, когда растение еще имеет время восстановиться.

  • Дубы. Их не стоит обрезать осенью из-за риска развития болезни «увядания дуба». Рекомендуется только помечать сухие ветки, чтобы удалить их позже — в конце зимы.

  • Рододендроны. Подобно азалиям, они формируют почки на будущее цветение сразу после весны. Любая осенняя обрезка уничтожает эти зачатки.

  • Кариоптерис. Как деревянистый кустарник, он формирует почки осенью. Удаление побегов приведет к отсутствию цветов в следующем сезоне.

  • Гортензии с дубовыми листьями. Их цветы появляются на старой древесине, сформировавшейся в прошлом году. Осенняя обрезка уничтожает заложенные почки.

  • Шалфей. Старые побеги выполняют функцию изоляции и защищают растение зимой. Удаление побегов повышает риск повреждения холодом.

  • Пионы. Если обрезать слишком рано, они теряют часть энергии. Опытные садоводы советуют ждать до стойких минусовых температур.

  • Ехинацея. Хотя технически ее можно обрезать осенью, многие специалисты рекомендуют оставлять стебли и семенные головки. Они служат едой для птиц и убежищем для насекомых.

Таким образом, садоводы призывают не торопиться с осенней обрезкой. Для большинства этих культур безопаснее оставить побеги до весны, чтобы они сохранили силу и обеспечили полное цветение в следующем году.

Напомним, сентябрь и октябрь создают идеальные условия для укоренения деревьев. Узнайте, как правильно подготовить сад, чтобы деревья успешно прижились.

