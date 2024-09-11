12 сентября — какой церковный праздник, чем лучше отложить поход в лес

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 сентября, в православном календаре день памяти святого священномученика Автонома. Автоном был христианским епископом, жившим в 3 веке. По преданию он служил в городах, находившихся в пределах Римской империи, в частности в Греции. Понятно, что он проповедовал христианство в регионе, где активно преследовали верующих.

Место служения святого Автонома связано с территорией современной Греции и некоторые источники указывают на то, что он проповедовал в Фессалониках. В частности, говорится, что он активно работал над распространением христианских учений и был известен своей решимостью и преданностью делу.

Во времена правления римских императоров, в частности Диоклетиана, христиане подвергались жестоким гонениям. Автоном был арестован и подвергнут пыткам за свою веру. Он выдержал многочисленные страдания, но не отрекся от своей веры. В конце концов, его мученическая смерть стала свидетельством его несокрушимости.

Приметы 12 сентября

Народные приметы 12 сентября / Фото: Unsplash

На деревьях уже нет листьев – зима придет рано.

Ясный день – такая погода продлится несколько дней.

Часто встречаются змеи – зима будет суровой.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось идти в лес, потому что змеи находятся в активном состоянии, готовятся к спячке, а потому могут ужалить. Также нельзя убивать змей. А еще не следует стричь волосы или ногти – к болезням.

Что можно делать завтра

В этот день начинали собирать рябину со второго урожая на зиму, делали заготовку, ведь эта ягода считалась среди наших предков целебной.

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