12 сентября — какой церковный праздник, почему нельзя идти в лес и что означает гроза в этот день

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 сентября, в православном календаре день памяти священномученика Автонома. Он был одним из первых проповедников христианства в Вифинии, где он основал церковь в честь архангела Михаила и крестил многих язычников. За свою веру он пострадал от идолопоклонников, убивших его во время Литургии. Его тело было погребено с почестями христианами. Святого Автонома считают покровителем Италии, Вифинии и Синады.

Приметы 12 сентября

Народные приметы 12 сентября / Фото: Pexels

Льют дожди – зима будет долгой и холодной.

Многие желуди на дубе – ждите теплую зиму.

Громит гроза 12 сентября – еще долго будут теплые дни.

Что завтра нельзя делать

Особенно уважают в этот день змей, поэтому старались их не беспокоить. Даже было запрещено ходить в лес, потому что верили, что змеи выползают из своих гнезд. Нельзя сплетничать, злословить, ругаться.

Что можно делать завтра

12 сентября наши предки традиционно собирали рябину. Делали ее заготовки на зиму, особой популярностью отличались разные настойки. Верили, что в этот день рябина обладает целебными свойствами, а потому зимой поможет в лечении болезней.

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