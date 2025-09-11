Церковный праздник 12 сентября / © Фото из открытых источников

Завтра, 12 сентября, в православном календаре день памяти святого священномученика Автонома. Святой Автоном был епископом в Пренесте, расположенном в Италии. Во время жестоких гонений на христиан, организованных императором Диоклетианом (284–305 гг.), святитель Автоном покинул свое отечество и переселился в Вифинию, в местность Сорея. Там он поселился у христианина по имени Корнилий, предоставившего ему убежище.

Святой Автоном активно проповедовал христианство, обращая многих язычников к вере. В результате его деятельности образовалось великое христианское общество, для которого он освятил храм в честь Архистратига Михаила. Корнилий был рукоположен святым Автономом сначала в сан диакона, а затем у пресвитера.

Святой Автоном также посетил с проповедью другие регионы, в частности, Ликаонию и Исаврию. Его деятельность привлекла внимание императора Диоклетиана, приказавшего схватить святителя. Избегая ареста, Автоном переселился в Клавдиополь, а затем вернулся в Сорею, чтобы посвятить Корнилия в сан епископа.

Во время служения Божественной литургии в храме Архистратига Михаила святитель Автоном был схвачен язычниками. Они замучили его, пролив кровь на алтарь церкви. Тело святого было убито камнями, но диакониса Мария смогла вытащить его из-под обломков и похоронить с почестями. Мощи святого Автонома прославились многочисленными чудесами и исцелениями. На месте его захоронения позже была построена церковь.

Приметы 12 сентября

Народные приметы 12 сентября

Роса утром густо на траве — на теплый и солнечный день.

Утром туман — к дождливой погоде в ближайшее время.

Ветер с запада или юго-запада принесет теплую и ясную погоду.

Что завтра нельзя делать

В этот день лучше воздержаться от трудных физических занятий. За народными верованиями не следует стричь волосы или ногти. Также 12 сентября не рекомендуется отправляться в лес — существует высокая вероятность встречи со змеями.

Что можно делать завтра

Этот день идеально подходит для добрых поступков — любая ваша доброта обязательно вернется приумноженной. Священномученик Автоном считается покровителем веры, мужества и стойкости в испытаниях. Ему молятся о силе веры и духовной стойкости — когда нужно сохранить верность Христу в сложных жизненных обстоятельствах.