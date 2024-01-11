12 января — какой церковный праздник, почему на Татьяну обязательно нужно помогать

Завтра, 12 января, в православном календаре день памяти мученицы Татьяны. Святая мученица Татьяна была дочерью римского проконсула, являвшегося тайным христианином. Она родилась в конце II века в Риме и решила посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Она была диаконисой римской церкви и помогала больным, бедным и заключенным. В 225 году (или 226, или 230) она была арестована за свою веру и жестоко мучена. Выдержала много страданий и чудесами показала силу Божию. Она также обратила ко Христу многих своих мучителей, которые затем были казнены. Напоследок она была обезглавлена вместе со своим отцом.

Церковный праздник 12 января – день памяти Саввы Сербского

Савва Сербский был первым сербским патриархом и важнейшей фигурой среди сербских святых. Он родился в 1175 году в семье сербского князя Стефана Неманья, но в молодости отказался от светской жизни и стал монахом на горе Афон. Он основал и восстановил многие монастыри, написал несколько житий святых и был активным дипломатом. Он получил автокефалию для сербской церкви от Византийской империи 1219 г. и стал ее первым архиепископом. Он умер в 1235 году в Тырново, Болгария, где его тело было похоронено.

Приметы 12 января

Народные приметы 12 января / Фото: Pexels

Мороз и солнце — к богатому урожаю.

Снегопад — к дождливому лету и морозному февралю.

Солнце взошло рано — весна придет быстро.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось отказывать в помощи нуждающимся. Существовало поверье, если помочь человеку, тогда вас будет ждать счастья, которое продлится целый год. Нельзя было встречать гостей в грязном доме, но и убирать запрещалось.

Что можно делать завтра

Обычно в этот день существовала традиция идти к реке и выбивать грязные коврики за период рождественско-новогодних праздников. Молодые люди веселились, собирались группками, развлекались, пытаясь образовать пару.

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