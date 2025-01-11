12 января — какой церковный праздник, почему в этот день принято печь круглый каравай

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 января, в православном календаре день памяти святой мученицы Татьяны. Татьяна родилась в Риме в богатой и знатной семье, но еще с детства она отличалась глубокой верой в Бога. Она посвятила свою жизнь служению Христу и помощи бедным и нуждающимся. Некоторые источники утверждают, что Татьяна была дочерью христианского священника, а другие предполагают, что она была просто благочестивой женщиной.

Татьяна служила диаконисой в христианской общине Рима, выполняя различные задачи в церкви и помогая бедным и больным. Ее вера была настолько сильна, что она начала активно проповедовать христианство среди римских язычников, хотя это было крайне опасно из-за преследований христиан.

Татьяна была арестована при императоре Александре Севере, когда христиане переживали тяжелые гонения. Она была допрошена и обвинена в пропаганде христианской веры. Отказавшись отречься от своей веры, Татьяна была подвергнута жестоким пыткам, в частности ее избивали и пытали.

В конце ее мученического пути, по приказу правителя, Татьяну убили – ее обезглавили. В то же время рассказывается, что ее телесные мучения стали чудесными знаками, ведь даже во время смертельных пыток она не проявляла ни страха, ни боли. Это стало свидетельством ее великой веры и духовной силы.

Приметы 12 января

Народные приметы 12 января / Фото: Unsplash

Потепление – весна придет поздно и будет холодной.

Если идёт снег, то лето будет дождливым.

Ночью ярко светят звезды – ждите морозный февраль, но раннюю весну.

Что завтра нельзя делать

Не следует поднимать потерянные деньги на улице, особенно на перекрестке дорог, иначе они принесут в вашу жизнь неприятности. Нельзя есть соленую пищу натощак, будут проблемы со здоровьем.

Что можно делать завтра

Чтобы призвать солнце, тепло и весну в этот день пекли круглый каравай, который должен был отведать каждый член семьи. Также часто время проводили красота по рукоделию, потому что обычно бушевали вьюги.

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