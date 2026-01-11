Церковный праздник 12 января / © pixabay.com

Завтра, 12 января, в православном календаре день памяти святой мученицы Татьяны. Святая Татьяна родилась в Риме во II веке, примерно в начале 200-х годов, в богатой и образованной семье. Ее отец, Феофил, был римским сенатором или высокопоставленным чиновником (по разным источникам). Он воспитывал Татьяну в традициях римской культуры, но в то же время позволил ей получить глубокие знания, в том числе чтение и письмо.

С детства Татьяна проявляла незаурядную духовную одаренность: она много молилась, изучала Священное Писание и проявляла милосердие к бедным. Несмотря на богатство и удобства, ей была ближе духовная жизнь, а не светские почести.

Татьяна приняла христианскую веру, когда Римская империя еще активно преследовала христиан. Она дала обет девства, посвятив себя служению Богу. Христианство того времени было опасным выбором — за исповедание веры римские власти часто казнили.

Святая Татьяна известна своим милосердием и помощью страдающим. Она ухаживала за больными, кормила голодных, поддерживала заключенных и бедных. Ее дом стал местом, где христиане могли собираться на молитвы и тайные богослужения, поскольку храмы для них еще не были открыты.

Татьяна предстала перед римскими властями во время преследования христиан, вероятно при императоре Александре Севере или Антонине Пии (точные данные отличаются). Ей предлагали отказаться от веры и принести жертву языческим богам. Она категорически отказалась.

В конце концов, святая была казнена мечом и предана мученической смерти.

Приметы 12 января

Народные приметы 12 января / © pexels.com

Если 12 января много снега, озимые будут хорошо расти.

Снег на Татьяну будет урожайный год.

Мороз держится на Татьяну — будет холодная и длинная весна.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным приметам следует избегать каких-либо конфликтов — даже мирные споры и попытки выяснить отношения не здороваются, ведь святая Татьяна не терпит ссор в свой день. Также не рекомендуется употреблять алкоголь: по поверьям, его запах привлекает нечистую силу.

Что можно делать завтра

В старину на Татьянин день в семье пекли каравай, символизировавший солнце. Этот ритуал выполняла старшая женщина, а затем разделяла хлеб между всеми членами семьи, даря каждому частицу тепла и благословения. Считалось, что в этот день до заката обязательно нужно совершить добрый поступок: подать милостыню, помочь нуждающимся, накормить птиц или беспризорных животных, приобщиться к благотворительности. Народная мудрость говорит: всякая доброта возвращается сторицей, а святая Татьяна обязательно поможет исполнить заветное желание.