13 апреля — какой церковный праздник, почему мужчинам ни в коем случае нельзя ссориться с женщинами

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 апреля, в православном календаре день памяти святой Фомаиды. Она является символом чистоты, верности и жертвенности. Фомаида родилась в Александрии в христианской семье и с детства была воспитана в благочестии. В 15 лет она вышла замуж за рыбалку, и его семья ценила ее за доброту и целомудрие. Однако ее свекор под влиянием дьявола попытался склонить ее ко греху, и когда она отказалась, он убил ее мечом. Ее мученическая смерть стала примером непоколебимой веры и духовной силы.

Церковный праздник 13 апреля — день памяти священномученика Артемона

Он родился в первой половине III века в Лаодикии Сирийской от христианских отцов. Артемон был известен своим благочестием и служением в христианском обществе. Его жизнь была примером верности веры и мужества в испытаниях, что в конечном итоге привело к его мученической смерти за христианские убеждения.

Приметы 13 апреля

Народные приметы 13 апреля / Фото: Pexels

Уже распустились почки на дубовые – лето придет рано и будет теплым.

Звездная ночь показывает большой урожай.

Расквакались лягушки – начинайте сеять овес.

Что завтра нельзя делать

В этот день мужчинам запрещалось ссориться с женщинами. Наши предки приметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили. Также нельзя плохо думать или говорить о усопших.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, что в этот день нужно умыться святой водой. Она, как говорили поверья, поможет защититься от болезней. А еще шли в лес, собирали медуницу, которая набиралась целебной силы.

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