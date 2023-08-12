13 августа — какой церковный праздник, когда в этот день можно идти в лес за грибами.

Завтра, 13 августа, в православном календаре день памяти праведного Евдокима. Праведный Евдоким Каппадокиянин был святым, жившим в IX веке во времена императора Феофила. Он родился в благочестивой христианской семье и с детства решил посвятить свою жизнь Богу. Он дал обет целомудрия, и не имел никаких отношений с женщинами, кроме своей матери, которую он уважал и любил. Он был назначен правителем Харсианской области, где он справедливо и робко управлял людьми, заботился о бедных и нуждающихся, и защищал обиженных.

Он также тайно совершал личные христианские подвиги, известные только Богу. В 33 года он умер, оставив завещание похоронить его в тех одеждах, в которых он умер. Его мощи стали творить чудеса, и многие больные выздоравливали. Затем перенесли их в Константинополь, где их поставили в церковь Пресвятой Богородицы, построенную его родителями. Праведный Евдоким является одним из особых покровителей и молитвенников перед Богом семейного очага.

Приметы 13 августа

Народные приметы 13 августа / Фото: Pexels

Дует сильный ветер – ждите снежную зиму.

Над лесом заметен туман – идите за грибами, можно собрать большой урожай.

На солнышке душно – ждите сильный дождь.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья указывают, что в этот день лучше не делать большие покупки, потому что вещи не будут служить долго. Также нельзя ругаться, злословить, ссориться. Церковь запрещает отказывать нуждающимся в помощи. Не выбрасывайте остатки со стола.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки готовили блюда из репы. А еще было принято работать на огороде и в саду, наводить порядок в доме. 13 августа считается благоприятным днем, чтобы играть свадьбу.

Читайте также: