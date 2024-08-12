13 августа – какой церковный праздник, почему запрещено спать на двух подушках

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 августа, в православном календаре день памяти святого преподобного Максима Исповедника. Максим родился в знатной семье в Константинополе. Он получил основательное образование, изучая риторику, философию и богословие. Некоторое время служил на императорской службе, занимал высокую должность секретаря императора Ираклия, но около 613 ушел в монастырь, посвятив свою жизнь Богу.

Максим стал монахом в монастыре Филипика в Хрисополисе, где занимался богословскими исследованиями и написанием трудов. Его основная деятельность заключалась в борьбе с монотелитством – ересью, которая утверждала, что Христос обладал только одной волей (божественной) и не имел человеческой воли.

Максим активно выступал против монотелитства, обосновывая, что Христос имеет две воли – божественную и человеческую, что важно для понимания Его полной человечности и божественности. Он участвовал во многих диспутах и писал многочисленные труды, чтобы защитить ортодоксальную христианскую веру.

Максим был арестован и подвергнут жестоким преследованиям за свои взгляды. Его судили и приговорили к изгнанию, а затем и к жестоким телесным наказаниям. Ему отрезали правую руку и язык, чтобы он больше не мог писать и проповедовать. Он скончался в изгнании в 662 году.

Максим Исповедник оставил после себя многочисленные богословские труды, среди которых "Ответы Фалассию", "Мистагога" и "Амбигии". Его учения оказали огромное влияние на развитие восточной православной теологии и были подтверждены на Шестом Вселенском соборе (680-681 гг.), где его взгляды на две воли Христа были признаны ортодоксальными.

Приметы 13 августа

Народные приметы 13 августа / Фото: Unsplash

Пошел ливень — зимой будет много снега.

Всю ночь зовет сова – скоро изменится погода.

Утром туман — к грибам.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается спать на двух подушках — иначе человек будет одиноким всю жизнь. Также наши предки не работали. Верили, если забыть об этом запрете, то будут проблемы со здоровьем.

Что можно делать завтра

Уже начинали готовиться к зиме, например, вытаскивали теплые вещи, осматривали их, ремонтировали при необходимости. Также убирали до следующей весны все инструменты, которые уже не понадобятся.

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