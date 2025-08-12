Церковный праздник 13 августа / © pixabay.com

Завтра, 13 августа, в православном календаре день памяти святого преподобного Максима Исповедника. городе Константинополе, в простой семье.

Первоначально Максим был светским чиновником и даже занимал достаточно высокую должность при императорском дворе. Однако постепенно отказался от мирской жизни ради духовного подвига. Принял монашество и стал учеником преподобного Иосифа Писидийского.

Титул “Исповедник” Максим получил за то, что он мужественно выдержал гонения за свои богословские взгляды во время правления императора Константа II. Максим активно выступал против монофизитства и монотелетизма — ересей, искажавших христианское учение о природе и воле Христа.

По своим богословским убеждениям его пытали и сослали на изгнание в Северную Африку, где он и умер в изгнании.

Его произведения содержат глубокую философскую и мистическую рефлексию, они связаны с традицией неоплатонизма и христианской мистики.

Приметы 13 августа

13 августа ясная и безоблачная ночь — осень будет теплой и сухой.

Утренняя роса 13 августа — на богатый урожай.

Если ветер дует с юга — жди теплой погоды.

Что завтра нельзя делать

Церковь решительно осуждает злословие, подлость, сплетни, клевету, зависть и жадность, а также любое желание мести или погружения в отчаяние. Она призывает не закрывать сердце для помощи и милосердия, потому что отказ поддержать ближнего неприемлем.

Что можно делать завтра

Преподобного Максима Исповедника почитают как небесного покровителя студентов, богословов и проповедников — всех, кто стремится познать Божью истину и служить ей. К этому святому обращаются за поддержкой в обучении, укреплении веры и духовном прозрении. В народной традиции этот день посвящен просьбе прощения и освобождению от обид — верят, что если не отпустить горечь сердца до заката, она может терзать душу до последнего вздоха.